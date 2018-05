El PP recuerda al PSOE que la Junta "ni facilita el aporte de arena ni pone dinero para las playas"

huelva24.com

Martes, 29 mayo 2018 | Leída 11 veces

diez millones para los municipios afectados

19.03 h. El Partido Popular ha criticado este martes el "cinismo" del PSOE al referirse a la actuación del Gobierno para regenerar de las playas onubenses afectadas por los temporales de febrero y marzo. A este respecto, el portavoz del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha señalado que "la Junta de Andalucía no sólo no aporta dinero para las playas, pese a que los equipamientos son de su competencia, sino que, además, obstaculiza la labor del Gobierno al no autorizar los puntos de extracción de arena necesarios para regenerar las playas".