Narciso Rojas: “Que haya competencia en la venta siempre será bueno para el club”

huelva24.com

Martes, 29 mayo 2018 | Leída 47 veces

Recreativo

17.35 h. El presidente del Recre Trust sostiene que seguirán intentando que "la campaña de salvación y las personas que participaron obtengan lo que se les prometió”. En referencia al Ayuntamiento afirma que la relación es "fluida" pero que "nos debemos a compromisos que hemos adquirido y algunas veces pensamos que la mejor manera de conseguirlo no es el diálogo, sino presionando un poco”.

Narciso Rojas, presidente del Trust de Aficionados del Recreativo de Huelva, declaró en Cope Huelva que espera que acudan varias empresas a la compra de la entidad porque lo considera beneficioso. “No tenemos que dudar de la palabra el alcalde, que ha dicho que hay varios interesados aparte de la empresa que encabeza Juanma López y el hecho de que haya competencia en la venta siempre será bueno para el club”, expresó.

Al este respecto, Rojas señaló sobra la próxima asamblea el lunes de la asociación que representa que el Recre “entra en una fase importante y nos debemos al club, tenemos que estar preparados y debatir sobre qué es lo que viene y cómo se va a posicionar el Trust en este nuevo escenario que se plantea”.

En este sentido, resaltó que tienen que posicionarse “políticamente y ver cuáles van a ser nuestros movimientos para intentar que la campaña de salvación y las personas que participaron obtengan lo que se les prometió”. Y es que reconoció que no tienen más margen de maniobra, cuando lo ideal para el Trust sería optar a comprar el club. “Ahora mismo es imposible. Las necesidades económicas que tiene el Recreativo de Huelva son extremadamente grandes para nuestro tamaño. El club necesita una inyección de dinero importante los próximos dos o tres años. Sabemos a donde puede llegar la afición por la campaña ‘Líberos del Decano’. La situación del club es demasiado grave”.



Con respecto a la reacción del alcalde Gabriel Cruz tras el comunicado de hace unos días del Recre Trust, Rojas manifestó que “las puertas del Ayuntamiento siempre han estado abiertas para nosotros. El alcalde nos ha recibido siempre y nos llamó para consultarnos cosas. La comunicación ha sido fluida y lo será siempre, pero nos debemos a compromisos que hemos adquirido y algunas veces pensamos que la mejor manera de conseguirlo no es el diálogo, sino presionando un poco. Hay que buscar alternativas pero ahora mismo sigue siendo muy fluida la relación con el Ayuntamiento”. También apuntó que saben que la auditoría forense estaba acabada porque su representante en el consejo de administración, Roberto Sánchez, colaboró con los auditores.

Con respecto a la noticia que se ha sabido este martes acerca de que el estadio Nuevo Colombino pasa a ser un activo del club, Rojas comentó que es una situación “positiva” para el club porque beneficia a su contabilidad y le permite tener un “mejor balance que el actual”. Añadió que “pueden abrirse posibilidades al club y vías de financiación a las que anteriormente no tenía acceso”, aunque también dijo que “no deja de ser un cambio simplemente contable, no es dinero contante y sonante, que es lo que necesita el Recreativo, una inversión de liquidez que no se dio en la época de Comas y ahora hay que hacerlo de verdad, algo serio, y esperemos que así sea”.