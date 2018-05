La UHU inaugura Openlab, un espacio cooperativo dedicado a la creación de prototipos tecnológicos y diseños 3D

huelva24.com

Martes, 29 mayo 2018 | Leída 15 veces

Cuenta con impresoras y scanner 3D

Openlab es una iniciativa de difusión del conocimiento abierto que parte de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Huelva, del Vicerrectorado de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras, que “ofrece servicios de impresión y maquinaria para realizar diversos proyectos multidisciplinares”, explica el director de Software Libre y Conocimiento Abierto de la UHU, Miguel Ángel Rodríguez. De esta forma, este nuevo espacio tiene como objetivo facilitar la adopción de los procesos de compartición de conocimiento a través del DIY (Do it Yourself), formar Makers y crear comunidad, tanto en Hardware Libre, como en el Software libre y conocimiento abierto.

Openlab dispone de ordenadores y espacio para que cada persona pueda llevar su propio portátil. Cuenta además con varias impresoras 3D, una CNC, arduinos, herramientas y un scanner 3D, para promover la creación de prototipos tecnológicos, diseños 3D o copias de objetos reales, entre otras prestaciones.

Cabe destacar que no es un servicio de impresión o de fabricación por encargo. Los usuarios deben realizar las principales tareas de diseño y, por tanto, deben formarse en ellas. Para ello, se impartirán cursos de pequeño formato (1-2 horas) de manera periódica para iniciar a los usuarios en las principales herramientas de producción digital y SW libre (diseño 3d, diseño de PCBs, git hub, CNC, etc). El uso del laboratorio tiene un espíritu de gratuidad, por lo que el usuario sólo deberá abonar los elementos consumibles y costes asociados.

El espacio empezará formando y prestando soporte a la impresión y diseño 3D, para ir progresivamente formando usuarios y poniendo a vuestra disposición el resto de servicios en los próximos meses. Para ello el espacio cuenta con la ayuda de una estudiante colaboradora del Master en Informática de la Universidad de Huelva, que atenderá al público en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha señalado que Openlab “es un espacio innovador que entra en funcionamiento con la idea de poner al servicio de profesores y estudiantes máquinas que, incluso, son difíciles de encontrar en los departamentos, para que éstos pueden iniciarse en actividades docentes, trabajos de fin de curso e investigación, con un material de uso común. También es un espacio de eco-working donde la innovación va a estar muy presente”.

Por su parte, el vicerrector de Informática y Comunicaciones, Manuel Maña ha afirmado que “es un servicio para todas las personas de la comunidad universitaria que tengan iniciativa para crear proyectos de Software y Hardware y que van a tener aquí equipamiento de impresión 3D o cortadoras de control numérico, entre otros, que tendrán a su disposición cuando lo necesiten”.

