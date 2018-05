Mario Asensio

Martes, 29 mayo 2018

Atletismo

12.35 h. El atleta del CA Isla Cristina se colgó la medalla de bronce con 3.247 puntos en el decathlon sub 20. Por su parte, Bella Muriel (Ciudad de Lepe) acabó cuarta con 2.858 puntos, a 14 de bronce, en el hexatlón sub 16, categoría en la que Julia García (CA Isla Cristina) finalizó octava (2.685). En el Octathlón sub 16 José Javier Cabrera Gómez (Ciudad de Lepe) acabó quinto con 3.168 puntos.