Rubén Gutiérrez repite la victoria absoluta en Alburquerque

huelva24.com

Lunes, 28 mayo 2018 | Leída 11 veces

Natación

22.12 h. Rubén no tuvo rival en la milla, tomando la cabeza de la prueba desde casi los primeros metros a nado y llegando destacado como vencedor absoluto de la misma. Marcó un tiempo de 23´49”, con 11´04” sobre Carlos Casquero y 1´06” sobre Miguel Cordón.

El pasado domingo se disputó la segunda edición de la Travesía del Castillo de Luna, en el Embalse de la Peña del Águila, en la localidad de Alburquerque (Badajoz). Organizada por el Club Aguas Abiertas Extremadura, la prueba contó con casi 150 nadadores, que participarían en alguna de las 3 carreras que se celebraban en la mañana del domingo, comenzando por la de 500 metros para principiantes, siguiendo por la distancia de la milla, y a la vez con la salida unos minutos más tarde, la prueba reina de 5.000 metros.



La prueba tenía la salida desde la orilla del pantano, para llegar corriendo bajo el arco de meta, a unos 5m de la orilla. Y el recorrido era un gran triángulo formado por 2 grandes boyas en los vértices, y con 2 boyas a modo de embudo, a unos 200 metros de la salida, que había que coger tanto al ir como al volver.



Rubén Gutiérrez, que defendía el título obtenido el año pasado en la prueba reina de los 5.000 metros, iba a tomar la salida en esta misma distancia, pero tras la carga acumulada en las dos semanas anteriores, con los Campeonatos Nacionales de Portugal y la primera prueba de la Copa de España de Aguas Abiertas, decidió junto con su entrenador, David Gómez Lois, cambiarse a la prueba corta, la milla, una prueba mucho más explosiva y que se ajusta más a los tipos de entrenamientos que está realizando ahora. Y no se pudo salir mejor el cambio, ya que Rubén no tuvo rival en la milla, tomando la cabeza de la prueba desde casi los primeros metros a nado, y llegando destacado como vencedor absoluto de la misma. Finalmente Rubén Gutiérrez, marcó un tiempo de 23´49”, con 11´04” sobre Carlos Casquero y 1´06” sobre Miguel Cordón.



Tras esta prueba, Rubén completa las 10 primeras pruebas de aguas abiertas disputadas esta temporada, donde he obtenido 1 Victoria Absoluta (Alburquerque), más un 2º y un 3º Puestos en las Clasificaciones Generales Absolutas, (2º en Castropol y 3º en Mazagón). Y con respecto a su Categoría, 6 victorias. Alcanzó además con esta gran victoria, las 38 Victorias Absolutas en su dilatada carrera ya en la natación en aguas abiertas.