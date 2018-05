El runrún: Los sevillanos, con playa… y sin arena

Lunes, 28 mayo 2018 | Leída 206 veces

Eso sí, una cosa es oír esta denominación en un contexto coloquial o en chascarrillos entre onubenses y sevillanos y otra muy distinta, como estamos comprobando, verlo escrito negro sobre blanco en grandes titulares de un periódico editado en la ciudad del Guadalquivir. Nos estamos refiriendo a la portada del pasado domingo del ‘Diario de Sevilla’ donde, en una noticia a cinco columnas, alerta sus lectores: «Las ‘playas de los sevillanos’, sin arena». Alguien ajeno a estos asuntos locales, observando los límites de la provincia vecina, podría preguntarse: ¿A qué playa se referirá el periodista? Pues a ninguna situada en su territorio, naturalmente, sino a varias localizadas en Cádiz y Huelva. En lo que nos toca, claro está, Matalascañas; pero también meten en el saco sevillano a Mazagón, El Portil, La Antilla e Isla Antilla. En descargo del redactor que parió tan controvertido titular habría que decir que, al menos, echó mano de las comillas, siempre tan socorridas. Sin embargo, aunque con este recurso el periodista quería dejar claro que hablaba en sentido figurado –quizá, precisamente, para no meterse en líos–, los comentarios desde Huelva no se hicieron esperar. La mayoría, indignados que ven como una afrenta la ocurrencia del redactor, o que hablan de un nuevo ”atropello” y piden a nuestros políticos que obliguen a los responsables del periódico del Grupo Joly a disculparse. Incluso hay sevillanos que reconocen que a muchos de sus paisanos también les ha chirriado el titular de marras. Por opinar, quizá más de uno en nuestra provincia, con un poco de retranca, habrá pensado... si lo piden desde Sevilla, mejor.... ¡quizá así conseguiremos tener nuestras playas a punto este verano!

Ratas que no miran al cruzar… Sí, mejor que no se pare demasiado a mirar la fotografía si es usted una persona impresionable porque no, no es agradable. Pero es la prueba que tenemos de que hay zonas de la ciudad en la que las ratas son un habitante más. ¿Serán las intensas lluvias que han removido el alcantarillado, o es que hace falta en serio un plan de desratización en la ciudad? Nos había llegado la queja de vecinos de Isla Chica, Huerta Mena y Palomeque, pero la prueba nos la cruzamos (y nunca mejor dicho) este mismo fin de semana, cuando esta rata no quiso esperar a que se pusiese en rojo el semáforo de la avenida Federico Molina –el que cae justo frente a la plaza del antiguo Estadio- y fue atropellada a ojos de todos los ciudadanos (¿convecinos?) que sí que aguardaban el ok semafórico. No dio la misma pena que si el coche hubiese atropellado a otro animal, pero sí que hizo que muchos contuviesen la respiración –que no la mueca de asco…-. Lo dicho, o se ponen medidas contra las ratas en la ciudad, o se les imparten clases de educación vial, porque la estampa revuelve un poco el estómago.

El timo del ayudante. Los amigos de lo ajeno no paran de inventar tretas y métodos para conseguir dinero deliquiendo y desde la Policía de Lepe alertan de un timo que se está extendiendo y que le puede tocar a cualquiera. Se trata del ‘timo del ayudante’, una técnica contra la que se puede actuar si se está bien atento cada vez que nos ponemos delante de un cajero automático para retirar efectivo de nuestro banco. Según explica la policía lepera en su página de Facebook, el modo de actuación de los ladrones consiste en situarse detrás del objetivo, mientras se dispone a sacar dinero en metálico con su tarjeta. El primer objetivo consiste en ver y memorizar el número PIN de la tarjeta de la víctima. Después, arrojan algún billete o alguna otra tarjeta a los pies de la víctima que está retirando su dinero para distraerla. En ese momento uno de los estafadores avisa a la víctima de que se le ha caído dinero o una tarjeta, y, en el momento en que esta se agacha a recogerlo o ayuda a recoger las pertenencias del bolso, los estafadores aprovechan para extraer la tarjeta de la entidad y darle el cambiazo. La víctima suele recoger su dinero y su falsa tarjeta y se marcha. En ese momento, con la tarjeta y el PIN, los timadores sacarán dinero. Incluso suelen utilizar mulas para extraer dinero y evitar ser interceptados con las manos en la masa. Ante esta situación, la Policía Local de Lepe expone una serie de recomendaciones muy útiles. Lo principal es no bajar nunca la guardia cuando se hagan operaciones en cajeros automáticos, hacer uso de las tarjetas bancarias con la máxima discreción, evitar que se vea el número clave cuando se teclea y en caso de tener cualquier sospecha sobre alguna incidencia ocurrida con la tarjeta bancaria, anularla y solicitar una nueva. Si quieren ver en imágenes cómo es la actuación, pinchen aquí.