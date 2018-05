Pepe Fernández: "Existen mecanismos para rescindir el contrato de Eurosamop, así que el que esté interesado no verá eso como un impedimento"

huelva24.com

Así, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva comenzó destacando, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "es muy probable que mañana salga publicado el pliego en el BOP, ya que con la nueva ley de contrato que entró en vigor en marzo no hay ni que publicarlo, simplemente el secretario y la responsable de contratación lo cuelgan en la plataforma del contratante y a partir de mañana, habría que contar ocho días naturales para presentar la oferta, o sea hasta el día miércoles 6 de junio si todo va con normalidad. Además la nueva ley de contrato obliga a hacerlo de forma telemática, desde la nueva plataforma de contratación que establece el estado, la administración central, pues al darte de alta en esa plataforma puedes registrar toda la documentación de forma telemática".

En el caso de que finalmente no se presente nadie a la puja, quiso dejar claro que "llegado ese caso el Recre tiene un propietario, que es el Ayuntamiento de Huelva y tiene una empresa que tiene un contrato de gestión, con una duración de diez años. O sea, el Recre tiene un dueño y también tiene un mecanismo de funcionamiento a través de un contrato de gestión. O sea, llegado ese caso el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño de las acciones y tendría la obligación, a través de la empresa de gestión, de planificar una nueva temporada, organizar una nueva plantilla y a partir de ahí volver a presentar el aval para competir, e iniciar la competición buscando tener los mejores resultados posibles".



De Eurosamop comentó que "hay que tener claro una cosa, el Ayuntamiento es el accionista mayoritario. Pero hay un consejo de administración que es quién gestiona la Sociedad Anónima Deportiva, que son cuestiones distintas. Por lo tanto, la SAD ahora mismo tiene un contrato de gestión deportiva-económica, que lo tiene una empresa que ya todos los conocemos, Eurosamop. A partir de ahí el consejo de administración y la empresa tendrán que planificar la temporada si no hubiera finalmente un comprador. El contrato de gestión está vigente, pero como cualquier otro contrato entiendo que habrá mecanismos para solucionar esta cuestión. En el caso de que hubiera alguna persona u grupo empresarial interesado... Eso lo hemos dicho por pasiva y por activa, a todas las personas que han venido a interesarse por la situación del club. El Ayuntamiento les ha trasladado esa información, desde la absoluta transparencia, todo lo que nos han pedido e incluso en algunos casos se le ha facilitado otras informaciones no documentadas".

Firme defensa de Eurosamop

Pepe Fernández denunció que "si Eurosamop no hubiera puesto en dinero en su momento, ¿quién lo habría puesto? El Ayuntamiento no tenía capacidad para ello y tras quedar desierto el concurso, se articula un procedimiento que garantizaba que el club no descendiera. Obviamente hay un contrato firmado y se les ha explicado a los grupos de la oposición".



En cuanto a la contrato firmado con Eurosamop y el dinero que deberá desembolsar aquellos interesados en finiquitar dicho contrato, el concejal dejó claro que "el problema aquí es generar polémica. Si no se salva porque no se salva, si se vende porque se vende y si no se v ende porque no se vende. Ahora el conflicto hay que ponerlo porque hay un contrato de gestión. Puesto del contrato es lo mismo que los jugadores con contrato que hay ahora mismo. El que llegue, si no le gusta un jugador en concreto, pues tendrá que indemnizarlo. Pues igual si no le gusta la empresa que lleva el césped o la que gestiona y suministra la marca deportiva. Todo es cuestión de negociarlo. Existe un contrato, eso no se puede negar y esa información la hemos dado a todos los que han venido a interesarse por la situación del club. Existe un contrato, que como todo contrato mercantil existe mecanismos de rescisión. El que esté interesado no va a ver en eso un impedimento. Lo que no interesa a muchos es que sin ese contrato el club no habría podido competir".



Por último habló del interés que despierta el Recreativo, ahora que se ha abierto el proceso de compra, destacando que "el Recre, aún con la situación económica que tiene, ha despertado el interés de mucha gente. De grupos inversores, de inversores privados... Por lo tanto, habrá que esperar. Nosotros no le hemos ocultado información a nadie".