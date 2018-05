Pepe Fernández dispara a Jesús Amador: "Se está usted convirtiendo en un calumniador profesional"

huelva24.com

Cruce de reproches en el pleno extraordinario que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva. Así, Jesús Amador de Participa Huelva, señaló, en declaraciones que recoge el portal albiazules.es, que "650.000 euros si hubiera sido accesible para la afición o por ejemplo para el Trust, que estaba decidido en convertir al Recreativo en una sociedad de accionariado popular. Pero la gestión se ha hecho por otro lado, se blinda trayéndose a una empresa blindada y firmando un contrato de gestión por diez años. Y esta empresa hace lo que viene hacer, negocio y abandonando la cantera del Recreativo, y contratando a sus propios jugadores. Para eso ha venido, para hacer dinero. Por eso, entendemos que desde entonces hasta ahora no hay ninguna intención en recobrar el dinero que se ha ido poniendo. Esto es una patada hacia adelante y esto es, aunque se dijera al principio que nosotros teníamos que estar para salvaguardar un BIC, una excusa para aparecer como salvador del Recreativo, pues ahora sin aval y sin ninguna garantía. Y decimos que no solo no hay posibilidad de recobrar, o garantías de recobrar esos diez millones, sino que podemos estar en la posibilidad de que venga un Comas 2.0, es decir, alguien que ponga 650.000 euros hoy y dentro de diez años no solo que no haya devuelto los diez millones de euros, o algo más que ha puesto el Ayuntamiento, sino que al final el Ayuntamiento se quede con las acciones y con el posible desfalco que puede hacer en diez años la empresa que venga a gestionar el Recreativo. Esto es una temeridad. Nosotros entendemos que no había ningún plan efectivo hecho, desde el principio, con este tema. De hecho solo se ha hecho un uso político del Recreativo".

Es por ello Amador añadía en este sentido que "nuestros sondeos legales nos dan a entender que hay varias ilegalidades, no solo una irregularidad o que el pliego no esté bien hecho. Se dice que las acciones están a cero euros, pero cuando se enajena un bien público, es decir cuando se privatiza, todas las leyes dicen que hay que venderlo al menos por la deuda asumida. Es decir, por los diez millones de euros, más todos los gastos, más el interés que pueda generar a partir del primer año. Aquí se dice que las acciones son a cero euros, es decir, esto vendría a costar diez millones a pesar de ser un BIC para la expropiación, parece ser que no lo es para la venta. No hay informe de la Consejería de Economía y Hacienda, no se ha informado a Cultura ni a la Junta de Andalucía, como se especifica desde hace dos meses, indicándoles el precio de la venta. Volvemos a reservar el 8% de las acciones de forma ilegal y hemos hecho la vista gorda con el incumplimiento de la ley de contratación del sector público, desde que el Recreativo es una empresa pública y contrata a dedo entre otras cosas, lo grave que es Eurosamop. Queremos que este pleno urgente se paralice aquí y el pliego venga con las garantías legales y consensuado con los grupos y con el resto de la sociedad. Entendiendo que esto es una ilegalidad manifiesta y continuada, de malversación de fondos públicos, no tendríamos otra opción de dirimir la responsabilidad legal del quién firma finalmente estos documentos, que es el alcalde".

La respuesta la obtuvo del representante del equipo de gobierno, Pepe Fernández, declarando que "hace un año que pusimos encima de la mesa un pliego de condiciones que a todos nos parecía garantista, a todos nos parecía el pliego correcto, pero que nos llevó a la conclusión y la resolución de no poder desprendernos de las acciones tal como el pliego lo recogía. Por lo tanto, hemos tenido que volver a traer hoy aquí la venta, como además ya se dijo en su momento, con un pliego que cada uno de los grupos lo ha calificado como ha entendido a bien. Algunos se han basado en los informes que les han interesado para sustentar sus argumentos. Se dice mucho más de lo que aquí cada grupo político, en los distintos informes del expediente, ha planteado. A nosotros no nos sorprende el señor Amador, que vote en contra ni vote a favor de nada que pueda suponer que el Recreativo de Huelva siga superviviendo. Si me ha sorprendido algunas cuestiones, el Recreativo de Huelva es una Sociedad Anónima Deportiva, que es lo que recoge el ordenamiento jurídico en España. Posiblemente en Venezuela la sociedad de accionariado popular esté de moda. En España creo que eso no existe como figura jurídica. Eso será muy chavista, muy de Venezuela, pero aquí creo que va a ser complicado".

En un claro mensaje al Jesús Amador, el concejal representante del equipo de gobierno (PSOE) dejó claro que "debería hacerse mirar que se está convirtiendo en un calumniador profesional. Usted aquí, en los distintos debates que se plantean, se ampara en una intervención para acusa y calumniar continuamente, y eso va a tener usted que hacérselo mirar señor Amador. Porque ir a los juzgados cuesta dinero, es fácil, pero usted no puede estar aquí continuamente acusando ni a este equipo de gobierno ni a su alcalde, cada vez que a usted le interesa. Se lo tendrá usted que hacer mirar porque si vamos a empezar a disparar aquí, pues vamos a empezar a disparar".

Por último recordó que "usted está hablando, señor Amador, de su interés general y no del interés general. Que como viene demostrando históricamente, no es que el Recreativo siga existiendo sino que su interés es otro. A mí me sorprende que teniendo esta información desde el jueves, no le haya dado tiempo. Usted siempre está con el tiempo, lo que tiene que hacer es trabajar. Usted se tiene que poner el mono de trabajo y tener menos reuniones con los círculos, y meter más el hombro. Esto no es una cuestión.. Aquí hay que trabajar señor Amador y no hay que estar flojeando. Por lo tanto no hable usted de tiempo, ya que queda regular cuando el resto de grupos de la corporación municipal no han puesto pega en ese respecto. Todos han tenido tiempo, menos usted en tres días. Hágaselo también mirar. Como ya le dije un día, no le pueden temblar las piernas cuando se habla de trabajo".