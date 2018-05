Jesús Amador cree que el pliego debe "suspenderse" al contener "una ristra de ilegalidades manifiestas"

huelva24.com

Jesús Amador, el concejal de Participa Huelva en el Ayuntamiento, mostró, antes del pleno extraordinario para aprobar la salida a concurso público del 92% de las acciones del Recre, la postura contraria de su partido. "El PSOE nos pone encima de la mesa en este pleno un pliego para vender las acciones que se expropiaron del Recreativo y vuelve a confirmar su forma de actuar, de espaldas a la ciudadanía y hurtándonos la posibilidad de no tener ni siquiera un día para poder contrastar los documentos del interventor y del secretario. No sólo ha obrado de espaldas a los grupos municipales, sino que le ha hurtado la información económica al interventor para poder hacer una buena valoración. No obstante, estos documentos entendemos que arrojan posibles irregularidades que pueden traer consecuencias para este Ayuntamiento", comenzaba diciendo.

"El propio alcalde dice que ha realizado un sondeo entre algunas empresas entiendo a la hora de hacer este pliego. Ha hecho un pliego a medida y nos dice que todas las empresas que quieran licitar van a poder conocer los datos económicos que tiene el club. Lo que no entiendo es que nosotros, que hasta ahora somos los dueños del club, no hayamos podido tener acceso a esos datos, ni siquiera al contrato con Eurosamop. A lo mejor a la empresa que venga tampoco le enseñará ese contrato y tendrá que soportar lo que estamos soportando nosotros", destacaba también Amador.

El concejal de Participa considera que el Equipo de Gobierno ha ninguneado a la afición albiazul: "Entendemos que todo este proceso no se está haciendo para poner al club de parte de la afición. Los han usado cuando tuvieron que hacerlo y les abrieron las manos para decirles que estaban luchando por el club cuando realmente lo que estaban haciendo era blindar el club con un contrato privado y opaco olvidando que fueron los aficionados los que se movilizaron para salvar el club".

En este sentido, también quería destacar que "este pliego nos dice que sin ninguna garantía vamos a poner el club a disposición de la empresa que venga, y digo de la empresa porque sólo va a tener que poner 650.000 euros, y ese dinero podría haber sido asumido otra vez por los aficionados, y digo otra vez porque ya pusieron dinero, pero claro con ocho días no van a tener tiempo. No solamente no vamos a recuperar los diez millones de euros, sino que dice el alcalde que si en estos diez años no recuperamos esos diez años y viene un Comas 2.0 y hace el desfalco que quiera hacer a los diez años nos volvemos a quedar con las acciones. Nos parece una ristra de ilegalidades manifiestas y por supuesto nosotros no vamos a entrar en eso y le vamos a solicitar que corrija en ese punto el pliego".

Por último, Amador se mostraba contundente. "Entiendo que a día de hoy esto tiene que suspenderse y abrirse un plazo para que se haga un pliego consensuado y legal, y por supuesto tenían que haber informado a los aficionados, que posiblemente podían haber tenido alguna voz en todo esto y serían la única solución para la salvación del club", decir.