María Martín: "No debemos ser propietarios de un 8% de las acciones del club"

María Martín, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, mostraba, en la previa del pleno extraordinario para aprobar la venta del 92% de las acciones del Recre, la postura contraria de su partido. "No estamos de acuerdos ni conformes en como se ha llevado a cabo todo esto. Creemos que al final debería haber habido una reunión de consenso para haber ido todos en la misma línea. Ha habido premuras y prisas y no compartimos eso. Además, existe un informe del interventor y otro del secretario donde no existe aval que garantice la seguridad del Recreativo ni de los onubenses para que esos más de 9,5 millones de euros que este Ayuntamiento ha pagado por el club vuelvan, que es el compromiso que hizo el señor Cruz", manifestaba.

Además, María Martín también quería añadir que "nosotros hoy no apoyaremos al Equipo de Gobierno a menos que durante el transcurso del pleno se registre algún cambio y aludan a que exista un aval. Además, creemos que no debemos ser propietarios de un 8% de las acciones. El Recreativo es un club deportivo que debe ser exclusivamente del club y no de este consistorio. Además, como cualquier ciudadano sabe para adquirir un vehículo o una vivienda hace falta un aval con el que pagando a plazos una cantidad se garantice que ese dinero pueda volver, y en este caso regresaría para todos los onubenses, que es a lo que en su día se comprometió este Ayuntamiento".