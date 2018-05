Manuel Remesal: "Si no se aprueba el pliego otra vez el 30 de junio el Ayuntamiento tendría que poner 650.000 euros para el Recre"

huelva24.com

Manuel Remesal, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, señalaba en el pleno extraordinario previo a la aprobación de la salida a la venta del 92% de las acciones del Recre que "ya hace un año nos veíamos en esta misma tesitura de iniciar un proceso de venta. La expresión que utilizó Gabriel Cruz era que a ver si podían aparecer compradores que garantizaran una viabilidad del club, pero era un pliego en el que se exigían unas condiciones difíciles y desgraciadamente todos sabemos lo que ocurrió y en la situación en la que nos encontramos. El Partido Popular, desde nuestra experiencia de gobernar y de gestionar el club durante muchos años, nos hablaba de dos condicionantes, aunque no me gusta mucho esa palabra. Una era hacer ese pago por terceros para que luego en el pliego viniera registrada esa pignoración del 100% de las acciones, que debía mantenerse hasta el abono total de la deuda, y que en el pliego se recogiera la devolución del pago a terceros que ha hecho el Ayuntamiento tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Eso fue lo que le trasladamos al alcalde y al Equipo de Gobierno y viene recogido en el pliego. Entendemos que en una situación en la que se valora el club en cero euros y en la que hemos visto que la deuda ha crecido, pues el club tiene que venderse, y así lo hace ver también el informe del interventor".

El portavoz popular añadía en este sentido que "en esa línea de responsabilidad y de compromiso con el club es en la que vamos a actuar porque si no nos veríamos en una situación complicada. Si hoy no se aprueba el pliego nos veríamos en una situación distinta de aquí al 30 de junio y nuevamente nos veríamos los distintos grupos municipales obligados a asumir esa situación económica. En el pliego vienen recogidos pagos a jugadores y a derechos de inscripción por unos 650.000 euros que de no aparecer un comprador tendría que afrontar de nuevo el Ayuntamiento de Huelva. Para la viabilidad del club entendemos necesario que el club se venda. Entendemos que es la situación menos mala para el futuro del club. Creemos que es el momento para que ese pliego de condiciones vea la luz. Desgraciadamente la temporada deportiva y económica no ha sido la mejor ni la que todos esperamos y entendemos que hace falta un punto de inflexión para que llegue una empresa solvente y fiable y que cada vez el tema del Recreativo venga menos a los plenos municipales".