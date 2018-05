Ruperto Gallardo: "Voto en contra. El pliego es blandito y no me ofrece garantías jurídicas ni económicas"

huelva24.com

11.01 h. "Tal vez si conociésemos el contrato que tiene Eurosamop ahora mismo con el Recreativo sería más fácil apoyar esta iniciativa, pero sin saber qué cláusulas tiene ese contrato y si hay cláusulas sobre penalizaciones de lo que ya tiene firmado Eurosamop con el Recreativo en esta ocasión no pueden contar con mi voto a favor", apunta el concejal no adscrito en el Ayuntamiento.

Ruperto Gallardo, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huelva, se mostraba, antes del pliego extraordinario en el que se ha votado darle salida a la venta del 92% de las acciones del Recre, crítico con el pliego de condiciones: "Este momento tenía que llegar y personalmente creo que debería haberse hecho ya. Estoy a favor de la venta del Recreativo pero no de cualquier manera. Con el dinero público hay que ser muy escrupuloso y creo que este pliego es demasiado blandito. A mí no me ofrece ni las garantías económicas ni jurídicas que creo que merece el Recreativo y el Ayuntamiento de Huelva. Las garantías que se exijen creo que no son las justas y que habría que haber hecho un pleno más riguroso".

El concejal onubense añadía, a la hora de explicar su postura, que "no sé si es que está la venta preparada para que la empresa que ya está dentro se quede. Tal vez si conociésemos el contrato que tiene Eurosamop ahora mismo con el Recreativo sería más fácil apoyar esta iniciativa, pero sin saber qué cláusulas tiene ese contrato y si hay cláusulas sobre penalizaciones de lo que ya tiene firmado Eurosamop con el Recreativo en esta ocasión no pueden contar con mi voto a favor. Siempre he sido leal a los intereses del Ayuntamiento y a los del Recreativo, y en esta ocasión la lealtad con la ciudad está por encima. Repito que no veo garantías jurídicas ni económicas en el pliego que se ha presentado y no voy a poder apoyar la moción".