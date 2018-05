Pedro Jiménez: "Vamos a votar a favor de la venta aunque el pliego de condiciones nos parece un despropósito"

huelva24.com

Pedro Jiménez, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, se mostraba claro a la hora de hablar de la postura de su partido ante el pliego de condiciones para la venta del 92% de las acciones del Recre. "Vamos a votar a favor de la venta aunque nos parece un despropósito el pliego de condiciones. Lo vamos a hacer constar en el pleno nuestra discrepancia con las condiciones en las que se va a sacar el club a la venta. Nos han entrado las prisas y nos recuerda mucho a la etapa del señor 'Perico' Rodri, que lo malvendió a cualquier precio. Hemos pasado de la salvación del Recreativo a soltarlo a cualquier precio. Nos parece que sacar un pliego de condiciones a la venta sin ningún tipo de garantía es correr el riesgo de que en diez años volvamos a la situación actual, es decir, al punto cero", señalaba.

"Se habla de un ascenso a Segunda División y de otro a Primera División y en ningún caso se contempla la posibilidad de un descenso. Parece que el fútbol es una matemática en la que siempre se suma y esta temporada nos ha demostrado que no es así y que muchas veces no se cumplen los objetivos que se persiguen. Por eso pensamos que en el pliego de condiciones hay mucho voluntarismo y poco realismo. Se habla de un pago a plazos del dinero que ya ha puesto el Ayuntamiento de Huelva sin ningún aval y sin ninguna garantía, y además sin cobrar intereses, y eso en nuestra opinión no es defender el interés general", añadía Pedro Jiménez.

Por último, se mostraba esperanzado de que en pocas semanas el Decano esté ya en manos privadas: "Siempre hemos sido partidarios de que el Recreativo esté el menor tiempo posible en manos del Equipo de Gobierno y por esta razón nosotros vamos a apoyar el pliego. Pensamos sobre todo en la venta y no en las cláusulas ni el contenido del pliego y el propio interventor deja muy claro que hay aspectos del pliego que no se ajustan a la legislación. Creo que Gabriel Cruz cada vez se parece más al anterior alcalde. El club tiene que estar cuanto antes en manos de una empresa que se dedique a gestionar clubes de fútbol y que deje de estar en manos del señor Cruz, que lo que tiene que hacer es defender los intereses generales de la ciudad y no poner el dinero público al servicio de un club de fútbol".