Andalucistas optarán a las municipales de 2019 y analizan las opciones para concurrir

su único alcalde, el de rosal, abandona las siglas

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press distintos responsables andalucistas, que consideran que el ideario no puede desvanecerse y estudian las posibilidades para concurrir a las próximas elecciones municipales. No obstante, el único alcalde del PA en la provincia, Antonio Carlos, que está al frente del Ayuntamiento de Rosal de la Frontera, no concurrirá bajo siglas relacionadas con el andalucismo.

En este sentido, el histórico dirigente del PA Francisco Zamudio, que forma parte del cogobierno formado por el PA, PSOE y Ciudadanos por Isla –formación esta última que ostenta la Alcaldía–, ha mostrado su disposición a presentarse como candidato a la Alcaldía isleña. Tras remarcar que la opción andalucista es "la que logró más ediles" en los pasados comicios, ha destacado la importancia de las bases en esta localidad y ha señalado que estudian si presentarse bajo el paraguas de 'Andalucía por Sí' o con unas siglas más locales como 'Andalucistas por Isla'. Así, aunque no hay nada decidido al respecto, Zamudio ha recordado que el andalucismo es la fuerza que "más años ha gobernado en Isla Cristina", por lo que ha sostenido que se plantean que sus vecinos cuenten con una opción andalucista.

Por su parte, el PA está presente como cogobierno también en Ayamonte, junto al PP con la primera teniente de alcalde Gema Martín (PA), y en Cartaya, donde hay un tripartito con los independientes de ICAR, PA y PP. De este modo, en el municipio cartayero, los andalucistas apuestan por presentarse a las elecciones bajo el paraguas de 'Andalucía por Sí' y en Ayamonte también se apunta a esa dirección, aunque no hay nada cerrado.

Ante esto, desde 'Andalucía por Sí' en Huelva han indicado a Europa Press que cuentan con presentarse en distintas localidades como Cartaya, Lepe, Rociana del Condado, Hinojos, la capital, aunque han remarcado que aún queda tiempo para la cita electoral y esperan que este listado sea mayor.

El alcalde de Rosal abandona las siglas

Por su parte, el alcalde de Rosal de la Frontera, Antonio Carlos, ha dejado claro que se presentará a las próximas elecciones pero ha incidido en que en todo este tiempo no se ha sentido respaldado ni apoyado por el PA, de manera que se plantea, o bien presentarse con una formación independiente o bajo las siglas de otros partidos, aunque no ha precisado con cuál, ya que está en conversaciones con distintas formaciones.

Tras subrayar que está en política en estos momentos para "trabajar por su pueblo", el primer edil ha señalado que le gustaría seguir al menos una legislatura más para continuar su trabajo en pro de su pueblo, pero ha lamentado el trato recibido por el PA desde su elección ya que "no se ha sentido respaldado". Por tanto, ha apuntado que su dedicación por su pueblo seguirá pero con otras siglas.

En esta misma línea se ha pronunciado María José Infante, la cual es concejal por el PA en el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, donde los andalucistas lograron en los comicios municipales un total de tres ediles, siendo la primera fuerza de la oposición. Infante, que fue la cabeza de lista en esas elecciones, ha asegurado que de cara a la cita electoral de 2019 se presentará pero, con toda seguridad, bajo las siglas de otro partido. Está en conversaciones con Ciudadanos, aunque aún no hay nada cerrado a este respecto. Así, Infante ha remarcado que muchos de los que fueron con ella en la candidatura de las municipales de 2015 la acompañarán en el nuevo proyecto, así como también contará con caras nuevas. Convencida de la dificultad que supone concurrir con un partido independiente, ha aseverado que su intención es presentarse a la alcaldía, pero dejando la marca andalucista a un lado.