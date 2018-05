Zamora se moja: "Jesús Vázquez, Juan Alfaro e Iván Rosado han hecho un trabajo para darles continuidad"

huelva24.com

18.35 h. "Todo va a depender de quién coja el club, quién lo gestione y todo eso, pero yo soy partidario de no volvernos locos y de contar con la gente que tenemos aquí. Merecen mucho la pena y van a dar el nivel", señala el coordinador del filial del Recre y de los dos equipos juveniles, que añade que "yo me he reunido con todos los entrenadores y yo les he sido claro y les he hecho ver lo que quiero de ellos".

¿Continuará Jesús Vázquez al frente del Atlético Onubense? Juan Antonio Zamora, responsable de la coordinación del filial y los dos equipos juveniles, tiene claro que si la decisión dependiera de él, tanto Jesús como Juan Alfaro e Iván Rosado seguirían en sus cargos la próxima campaña. Pero en el club existe una comisión deportiva que toma las decisiones mediante consenso.

De la posible renovación de Jesús Vázquez dijo en declaraciones a Albiazules.es. que "es un tema que nos tendremos que sentar todos los que componemos la parcela deportiva. Creo que al final somos un club muy familiar, donde la premisa como todo sabemos es el primer equipo. Y el director deportivo, como es Óscar Carazo, tendrá que valorar también lo que quiere para su cantera y para un equipo tan cercano como es el Atlético Onubense. Al final te tienes que abastecer de muchos futbolistas y el técnico tiene que ir en consenso con lo que vaya a ocurrir con la primera plantilla. Yo tengo mi idea, que la expondré a esa parcela deportiva, pero creo que al final tendrá que ser una decisión global, tanto de Óscar, como de Toledano, Segovia y mía, y del presidente por supuesto".

El responsable del fútbol base dejó claro que "yo estoy súper contento con los tres entrenadores que me ha tocado coordinar. Iván Rosado, en su primera experiencia con un equipo juvenil, ha demostrado el nivel competitivo que tiene y ahí están los resultados y sus números. Juan Alfaro me parece que es un conocedor de la categoría de División de Honor tremenda, a nivel individual de jugadores y a nivel de equipos. Creo que ha hecho también un trabajo magnífico. Y Jesús también, creo que es una persona de club, no ha alzado la voz en ningún momento y ha sabido mantener al equipo en situaciones muy complicadas, centrando únicamente en un objetivo, que era la permanencia. Y creo que los tres han hecho un trabajo para darle continuidad".

Así las cosas, Zamora advirtió que "todo va a depender de quién coja el club, quién lo gestione y todo eso, y la responsabilidad que vamos a tener los que estemos en la parcela deportiva. Por eso soy partidario de no volvernos locos y de contar con la gente que tenemos aquí, merecen mucho la pena y van a dar el nivel".

También aclaró que "yo me he reunido con todos los entrenadores y yo les he sido claros a ellos. Les he hecho ver lo que quiero de ellos. Aún no es un tema que tenga que decírselo, sino al director deportivo, al presidente y las personas que formamos la parcela deportiva. Yo sé lo que quiero y entonces, a partir de ahí nos pondremos a trabajar. Ellos tienen contrato hasta el 30 de junio, me consta que están trabajando dando información y dando informe de canteranos, con proyectos interesantes para la plantilla y cuando tomemos la decisión entre todos, en cuanto a que entrenador es mejor para cada categoría, se lo diremos a ellos".