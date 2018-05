El PSOE pregunta en el Senado las previsiones del Gobierno sobre la Ley de Trasvase de agua al Condado

huelva24.com

dicen no entender la inacción del ejecutivo

El PSOE ha explicado en un comunicado que se trata del "último paso para que llegue el agua a la zona" y de esta manera "asegurar recursos hídricos suficientes para los regadíos y el abastecimiento de la comarca onubense".

Así, Amaro Huelva ha recordado que el pleno del Parlamento andaluz dio luz verde, con los votos a favor del PSOE-A, el PP-A y Ciudadanos y el rechazo de Podemos e IULV-CA, a la Ley a tramitar ante las Cortes Generales sobre transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. En concreto, la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos ya fue aprobada en 2008 y quedan pendientes 15 hectómetros cúbicos hasta los 19,99 hectómetros cúbicos totales, ha detallado el socialista.

Asimismo, ha apuntado que se está esperando a que "se incluya en el orden del día del próximo pleno del Congreso para su votación. Es urgente y ya hemos perdido ocho meses, no entendemos cuáles son las razones por las que el Ejecutivo de Rajoy no quiere dar este paso". Por ello, Amaro Huelva ha mostrado su "indignación" ante la situación de "desprecio y falta de atención que están sufriendo los agricultores de esta comarca por parte del Gobierno central" y ha calificado como "insoportable que la ministra onubense, Fátima Báñez, no haga nada por esta comarca y permanezca de brazos cruzados".

"Solo se acerca al Condado en periodos electorales y para anunciar promesas que no es capaz de cumplir, ya está bien de tantas mentiras y si realmente le importa algo esta provincia debería dar muestras de ello y pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que incluya a la mayor brevedad posible el debate de la Proposición de Ley", ha apuntado el socialista.

Finalmente, el senador ha incidido en que la Ley aprobada en el Parlamento andaluz se encuentra a la espera de entrar "en el orden del día del pleno del Congreso de los Diputados para ser debatida, tras haber sido calificada por la mesa" y ha insistido en que "es muy necesario, los agricultores del Condado no pueden esperar más, no merecen este trato que están recibiendo del Gobierno central".