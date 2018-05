Sergio Rodríguez deja claro que la opinión de Toledano no cuenta y asegura que "es cierto que me han llamado del Recre"

R. U. / huelva24.com

12.50 h. El pasado jueves huelva24.com contó en su sección El runrún que un futbolista de la Balompédica Linense, Sergio Rodríguez, estaba siguiendo en la red social Twitter a todos los medios de comunicación de Huelva. Algo curioso. El secretario técnico del Recre, Manolo Toledano, negó a huelva24.com que hubiera interés en fichar a dicho futbolista, pero el propio defensa ha reconocido que el Decano le ha llamado. Está claro que Eurosamop no cuenta con Toledano más que para ver partidos, ya que su opinión final no cuenta para nada. En este asunto al menos no se ha enterado para nada de qué iba la película.

El defensa de la Balompédica Linense, Sergio Rodríguez, que por cierto tras El runrún ha dejado de seguir a los medios de comunicación de Huelva (sólo continúa siguiendo en la red social Twitter al propio perfil oficial del Recreativo) reconoció en el portal Europa Sur contactos con el Recre para la próxima temporada. "Es cierto que me llamaron del Recreativo y que me mostraron interés", reconoce el jugador de Talavera de la Reina, de 27 años, internacional Sub 19 y hermano del delantero de Osasuna David Rodriguez. "Y mi respuesta fue que tengo contrato en vigor con la Balona y que tengo intención de cumplirlo", añadía.



La operación incluso estaría pactada y se haría efectiva en el caso de que se produjese una venta al grupo liderado por Juanma López, Eurosamop. El propio jugador admite que poco después de finalizar la temporada representantes del conjunto onubense se pusieron en contacto con él para hacerle saber de sus intenciones.

Sergio Rodríguez fue el futbolistas que más minutos acumuló sobre el césped la pasada campaña en la Balompédica Linense. Nada menos que 2.780 en 31 encuentros, todos ellos como titular. "Quiero que quede claro que yo estoy muy a gusto en la Balona y en La Línea, de hecho voy a pasar aquí la mayor parte de mis vacaciones de verano", asegura el jugador, que dice también que "podía haber respondido que no sé de qué me estáis hablando, pero prefiero decir la verdad y es tan cierto que me llamaron como que yo no he llegado a un acuerdo con nadie".