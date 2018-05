Los chiringuitos, pendientes de que las administraciones "no fallen" con las playas para vivir una buena temporada

Agencias

Sábado, 26 mayo 2018 | Leída 13 veces

de los 11 con daños graves solo se han recuperado tres

En declaraciones a Europa Press, Esteban Navarro ha precisado que los últimos fines de semana de la primavera "no han sido buenos porque el tiempo no ha acompañado ni el estado de las playas tampoco", por tanto ha dejado claro que "sin las playas en condiciones y sin los servicios mínimos, la gente no viene". En concreto, Navarro ha remarcado que "la Junta de Andalucía tiene que ponerse un poco las pilas, ya que en lo que se refiere a equipamientos, baños públicos y dotaciones, está retrasado y podemos tener carencias de cara al verano".

"Desde Costas nos han prometido que las playas estarán listas a principios de temporada, estamos algo más tranquilos pero pendientes de que no nos fallen", ha remarcado el presidente del Consejo, a lo que ha añadido que el sector "necesita el compromiso que anunciaron tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuando visitaron las playas tras los temporales, y es que las mismas estarían listas".

"Los chiringuitos podemos abrir las puertas pero si las playas no están preparadas, la gente no viene, y además Huelva no podrá ser competitiva con otras provincias, como Cádiz y Málaga", ha lamentado Navarro. A su vez, ha señalado que muchos establecimientos, hasta que las playas no estén preparadas, "no podrán montarse porque les puede llegar el agua".

El pasado mes de marzo el Consejo Empresarial de Chiringuitos cuantificó en 1,2 millones de euros los daños que el temporal ha causado en sus instalaciones, una cifra compuesta no sólo los daños materiales sino también lo que el empresario dejará de ingresar por tal motivo al no haber podido abrir su negocio de cara a la Semana Santa. "Si ya se soluciona todo, esperamos que las ventas vayan con normalidad durante el verano y que el negocio solo tenga que depender del factor meteorológico", ha concluido Navarro. De los chiringuitos existentes en la provincia, once han resultado dañados graves, y de los mismos, tres ya se han recuperado y los otros ocho están en proceso, manteniendo sus puertas cerradas.

Reclaman el estudio del Gobierno

Cabe recordar que en una reunión mantenida el pasado mes de marzo en la Subdelegación del Gobierno, estos empresarios pusieron sobre la mesa la urgencia de acometer todas y cada una de las medidas contenidas en la 'Estrategia para la protección de la costa de Huelva', un estudio elaborado en el 2014 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que participaron técnicos y científicos tanto de ese Ministerio como del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

El estudio, desarrollado en dos fases, recopilaba la información existente para identificar el estado y comportamiento de la costa onubense y proponía actuaciones, priorizándolas en función de la vulnerabilidad de cada zona. Las alternativas propuestas (similares en todas las playas) eran el aporte de arena a la zona en regresión, la construcción de diques sumergidos o la edificación de escolleras.