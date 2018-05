El runrún: Santa Rita de los empadronamientos

Viernes, 25 mayo 2018 | Leída 51 veces

confidencial

Lo de procrastinar es casi, casi deporte nacional. Sí, hay pocos que cumplan eso del no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy… Y por eso tal vez –o por castigo divino- han sido unos cuántos los que se han quejado este viernes a las puertas del Registro General del Ayuntamiento, que ha permanecido cerrada a cal y canto durante todo el día.

“Justo el día que decido venir a empadronarme resulta que está esto cerrado”, se ha lamentado más de una persona mientras leía el cartel informativo que se podía encontrar en el lateral del Ayuntamiento. Cartel que señalaba que este viernes, con motivo de Santa Rita –que, por lo que hemos podido leer, es algo así como la patrona de los funcionarios municipales–, ni empadronamiento ni certificados ni registro… Servicio cerrado por festividad –a excepción de un mínimo de guardia–. Ya les digo, a más de uno le ha hecho muy poca gracia. Es lo que tiene no estar al día de las fiestas…

Punta Umbría, a su bola. Mira que habrá problemas en el día a día de cada localidad onubense con los agobios económicos que padece la gente, con los problemas de infraestructuras o de sanidad, entre otros, y en el Ayuntamiento de Punta Umbría han pensado que a lo mejor es más acertado que todo eso vender desde ya, en mayo y a falta de más medio año para la Navidad, la próxima Cabalgata de Reyes de enero de 2019. Sí, así, como lo están leyendo ahora mismo. El consistorio puntaumbrieño ya ha abierto el plazo de recogida de solicitudes para el sorteo de las personas que encarnarán a los Reyes Magos de Oriente. Lo hacen, según apuntan, para dar más facilidad a las personas elegidas a organizarse y recaudar fondos. Hasta el 29 de junio pueden apuntarse a la elección todos aquellos hombres o mujeres mayores de 21 años que estén empadronados en la localidad puntaumbrieña y que no hayan sido elegidos en años anteriores. Los interesados deberán entregar su solicitud en el Servicio de Atención al Ciudadano del Consistorio puntaumbrieño, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.30 horas. El sorteo en el que se elegirá a Melchor, Gaspar y Baltasar se celebrará el día 5 de julio, a las 20.00 horas, en la Sala Polivalente del Centro Cultural. Una vez nombrados el puesto será intransferible, por lo que el candidato resultante no podrá delegar su nombramiento en nadie. Pues nada, a elegir en época de chanclas a los Reyes Magos puntaumbrieños y a desviar quizás un poquito durante esos días la atención de problemas de aparcamiento y de otra índole que seguro que habrá en el movido verano de la localidad costera.

Una onubense en 'La catedral del Mar'. Antena 3 estrenó el pasado miércoles una esperada serie, 'La catedral del Mar', basada en la exitosa novela del msimo nombre. La producción cuenta con un importante reparto y en él está la actriz onubense Berta Hernández. No vamos a destripar nada de lo que pasa ni dar detalles acerca de su papel, pero os recomendamos ver la serie. Ella en las redes sociales da alguna pista: "Tuve la suerte de formar un ratito parte de esta maravilla. Gracias a todo el equipo y a quien me dio la mano hasta llegar ahí...". Esperamos que pronto vuelva a tener otro ratito en pantalla, porque sabemos de sobra que es una grandísima artista y que no le falta el trabajo nunca.