Carlos Hita: "Si la venta queda desierta el Ayuntamiento tiene que hacer una hoja de ruta a medio y largo plazo"

Redacción

Viernes, 25 mayo 2018 | Leída 103 veces

fútbol > recreativo

Carlos Hita, el gerente del Recre y también miembro del consejo de administración del Decano, ha atendido este viernes al programa Ser Deportivos Huelva y ha comenzado aludiendo a las cosas negativas y positivas de la temporada recién concluida. "El Recreativo de Huelva, por las circunstancias que de sobra son conocidas, no tiene un día de tranquilidad. Una vez que ha acabado la temporada en la parcela deportiva todo se pausa más. Somos conscientes en el consejo de administración de que en el verano se generaron unas expectativas que generaron un gran positivismo y muchísima ilusión entre la afición y todos nos contagiamos de ese nuevo escenario, pero ahora desde dentro tenemos que analizar las cosas que se han hecho junto a Eurosamop y nos tenemos que fiar de los números y sabemos que se han hecho cosas bien y cosas mal. Yo sabía que iba a ser un año de transición a una futura venta y de mucha dificultad y hemos conseguido incrementar los abonados y la labor comercial y la misión de marketing para acercar las marcas más preponderantes que se asocian a los clubes de fútbol. También hemos mejorado en infraestucturas, en el césped y en una Ciudad Deportiva que está en unas condiciones muy malas", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En cuanto al pliego de condiciones para la venta del Recre, que verá la luz la próxima semana, decía que "desde el consejo lo vemos con la máxima ilusión de que por fin se consiga que alguien se haga cargo de la sociedad, que está en una situación financiera muy compleja a medio y largo plazo. Todos esperabamos en que llegue un compañero de viaje que le dé futuro a la entidad y pondremos toda la carne en el asador. Tenemos toda la confianza del mundo en que el Recreativo tiene un fondo de comercio brutal y esperamos en que haya gente interesada en intentar seguir levantando un edificio que prácticamente estaba en ruinas. La misión del consejo de administración es dar la información pertinente de cara a la futura venta del club porque si hay esa posibilidad de que lleguen inversores tenemos que darle la fotografía más real de los datos contables de cómo está la sociedad. Sabemos que hay gente interesada y nosotros le hemos remitido la documentación pertinente, pero tampoco puedo decir la cantidad".

“Si la venta queda desierta la propiedad tendrá que calibrar qué hojas de ruta tener. Habría que hacer un planteamiento a medio y largo plazo si eso ocurre”, añadía el cordobés.

Tenía claro Hita que “todos somos conscientes de la deuda que tiene el Recreativo y de las responsabilidades que tiene con Hacienda, Seguridad Social y otros acreedores, además de con exempleados y con más gente. Aquí sabemos que hace falta dinero por un tiempo largo”. Y tampoco se mojaba demasiado respecto al futuro al indicar que “el presupuesto para la próxima temporada dependerá de muchas variable, pero no me equivocaría si dijera que el 70 u 80% de los ingresos que pueda tener el Recreativo para la próxima campaña irán destinados a otras obligaciones. En líneas generales este año en embargos, y una vez levantado el de Hacienda, nos hemos ido a unos 100.000 euros y hemos pagado la deuda con la Federación Andaluza y también el convenio singular y a otros acreedores, así que estamos hablando de unos 450.000 euros. Y todos los años así, lo que provoca que nos haga falta obligatoriamente una financiación externa. Las expectativas en Segunda B son medianamente claras, con ingresos por socios y por marketing, ya que en venta de jugadores no hay grandes partidas en ese epígrafe en esta categoría. Hay que aumentar el marketing, pero eso no te va a dar más del 30% o 40% de los ingresos, siendo muy optimistas”.

En cuanto a la campaña de abonados para la próxima temporada, el gerente albiazul declaraba que “a la hora de hacer presupuestos debemos ser lo más prudentes posibles y ponernos siempre en escenarios negativos. En primer lugar nos preocupan muchísimo los 1.200 socios que aún no han pasado por taquilla, ya que son en torno a 150.000 euros y la sociedad tiene muchas necesidades perentorias, así que la gente debería cumplir con el compromiso que adquirió. Y ahora viene un mes y medio claro para saber cómo queda la sociedad y a partir de ahí la gente aquí es muy agradecida con el Recreativo y seguro que responderá. Tenemos dudas con el número de abonados, pero esto se trata de reactivar la ilusión de la gente”.

Sobre su papel en el caso de que ahora entrara un nuevo dueño en el club, Hita recalcaba que “tengo menos dificultad posiblemente que la parcela deportiva a la hora de adquirir compromisos. Nosotros tratamos de mejorar y de hacer la labor de limpieza en todos los departamentos y no adquirimos compromisos que puedan generarle algún problema a los futuros dueños. Pero nosotros buscamos patrocinios y hacemos encajes en distintas parcelas que entendemos que van a producir mejoras para el futuro, así que eso no me crea incertidumbre porque nuestro beneficio será el beneficio del Recreativo y del futuro dueño”.

Sobre el comunicado del Trust de la semana pasada, el cordobés indicaba que “Hemos trabajado con bastante tranquilidad y no sé las sensaciones que puede haber en el entorno. Entra Eurosamop y hemos trabajado con ellos de la mano para mejorar el Recreativo, pero como la marcha deportiva no ha sido la esperada contagia un poco al trabajo que se ha hecho en otras parcelas, que ha sido muy grande”.

Roberto Sánchez, Eurosamop y Pablo Comas

Y al hilo de eso, aludía a la auditoría forense, que todavía no se ha hecho pública: “Esa auditoría forense se va a adjuntar al informe que tengan los auditores y todo junto lo llevaremos a la Junta General de Accionistas. Tanto Roberto Sánchez como el Trust han tenido toda la información que le han pedido al Recreativo en todo momento. Roberto ha sido leal al consejo en todo momento y la situación que se ha generado en los últimos días no debe empañar el trabajo que ha hecho durante más de un año. En un momento de urgencia máxima como tuvo el club hubo gente como él que dio el paso, y no era fácil porque él y su familia podrían jugarse cosas, así que el máximo respeto para él”.

Y a juicio de Hita, no hay mal ambiente entre el Ayuntamiento de Huelva y Eurosamop. “Yo no tengo esa percepción y ahí tendría que hablar Eurosamop y el Ayuntamiento. Sabíamos que sería un año complejo porque estaba todavía el embargo de Hacienda y había que poner fechas, con lo cual podría haber momentos de fricción y de crispación, pero eso en los clubes de fútbol pasa casi todas las semanas porque todos los días estamos en los medios de comunicación y nos fiscalizan todos los movimientos que hacemos. Pero yo por lo menos, y me consta que el consejo de administración también, he trabajado con tranquilidad con Eurosamop. Y desde que se levantó el embargo tuvimos también bastantes quebraderos de cabeza importante y las dificultades están siendo prácticamente las mismas ya que el dinero que entra tienes que saber cómo gestionarlo”, comentó.

También aludió el gerente del Recre a esas cuentas del ejercicio 2014/15 que impiden que se convoque la Junta de Accionistas: “A día de hoy no podemos firmar esas cuentas y es cierto que estamos en la última fase ya y que antes del verano podremos plantear esa Junta de Accionistas para normalizar la situación del club en el registro. Ha tenido una dificultad leonina trabajarse ese año y a ver si ya en esa Junta aprobamos del tirón todas las cuentas de todos los ejercicios que tenemos pendientes. Debemos esperar a que nos emitan su informe sus auditores y den su opinión y esperemos que al final no nos encontremos en un callejón sin salida”.

Por último, concluía hablando del reciente juicio a Pablo Comas señalando que "las sensaciones que tengo son de que tengo un deseo brutal de que se le dé carpetazo a una etapa negra del Recreativo y se pase página".