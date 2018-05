La Copa del Rey, con paso firme hacia la consolidación de su formato

Mario Asensio

Renovarse o morir y la Copa del Rey de Tenis sigue muy viva. La centenaria competición, la más antigua de España, alcanza este año su edición número 93 con el impulso iniciado hacia tres años, en el que se adaptó a un nuevo formato que busca consolidar. El torneo que se celebra en el Recreativo de Tenis de Huelva es profesional, puntuable para el ránking ATP y con 25.000 dólares en premios, siendo el doble de esta cantidad presupuesto total para el evento. Nuevamente promete un espectáculo de calidad, con jugadores con hambre de progresar.

El torneo arranca el día 2 de junio y durante esta jornada y la del día 3 se disputará la fase previa, en la que 32 jugadores buscarán ser los ocho clasificados para el cuadro final que ya tiene 24 jugadores esperando competir del 4 al 9 de junio. La final será este último día a las 20.30 horas y el viernes tendrá lugar la final de dobles, cuyo cuadro integran 16 parejas. La entrada será gratuita y también se podrá seguir los marcadores de la competición en tiempo real a través de una app.

El presidente del Recreativo de Tenis, Jesús Jiménez Soria, resaltó en la presentación oficial de la competición que se vivirá un evento que “merece la pena” y que presenta “un salto de calidad”. El objetivo a corto plazo es “asentar este formato de torneo en Huelva y que se entienda la calidad que tiene y ya se irá viendo las posibilidades de aumentar la categoría. Se irá viendo, porque eso requiere de más tiempo y dinero. Ya veremos si hay posibilidades de ser un torneo Challenger, pero algún día haremos un Master 1000 digo yo, por ilusión que no quede”.

Jiménez subrayó que organizan “el torneo de tenis más antiguo de España en el club más antiguo de España y que además es Bien de Interés Cultural (BIC)” y que tras tres años de torneo bajo el auspicio de la Federación Internacional están dando “un mejor nivel de tenis que el que se ofrecía”. Y es que antes había “figuras muy conocidas en dos días” y ahora se viven ocho jornadas “de un tenis intenso y de categoría profesional, en el que los jugadores pelean por conseguir puntos”.

Fiel reflejo del espíritu moderno y renovador de la entidad, destacó especialmente la app para seguir el torneo y el nuevo salón de jugadores, una de las nuevas exigencias de la ATP y que presenta muy buen resultado en un ambiente puramente tenístico e histórico. “Es una realidad gracias al esfuerzo de varios socios y que responde a los que nos pedía la Federación, un espacio exclusivo para jugadores. Es una prueba más del avance y modernización que queremos hacer”.

“La Copa de Rey es un símbolo de identidad que mantener y quiero destacar el apoyo incondicional de las instituciones y los patrocinadores”, resaltó Jimeno en referencia a administraciones como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincia y el Ayuntamiento de Huelva. También señaló el cartel que reúne a todos los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentra huelva24.com y alabó el trabajo de los directores deportivos del torneo, Javier García Sintes y Pablo Zaforas, así como el del diseñador Rafa Fuentes.

Juan Miguel Navas, presidente Federación Andalucía de Tenis, resaltó que el formato seguido en las tres últimas temporadas no sólo no es “menos importante”, sino que es “mucho más importante” que el anterior. Explicó que cuando un tenista empieza y quiere progresar en su carrera profesional, los torneos de categoría Future son “la reválida o selectividad” y “tiene que pasarlo con nota para continuar en la carrera que ha elegido. Si no la pasa, dedícate a otra cosa, lo tuyo no es el tenis”.

Es por ello que señaló que los Future son “los torneos más importantes de todos los que se hacen de tenis, porque es el corte que tienen que pasar todos los tenistas. Nadal, Djokovic, Federer… todos han jugado Futures y es de agradecer que haya personas que apuestan por este tipo de torneos, que es el que da oportunidades a los jugadores”.

Francisco Martínez Ayllón, diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, puso de relevancia que “pocas veces se ha visto un torneo tan antiguo y tan joven a la vez, que se ha modernizado y reverdecido cambiando el formato y haciendo una apuesta desde el club, al que felicito por la calidad, de los participantes y de la organización”. En su opinión es “una apuesta clara de futuro” que supone “un gran atractivo de cara al exterior”. Asimismo valoró el que el torneo sea gratuito y que se invite especialmente a colegios para disfrutar de él.

El secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, indicó que desde la administración andaluza existe el “claro compromiso” de apostar por este evento, que consideran de “especial relevancia” por lo que supone “la trayectoria del club”, que es “eje vertebrador de nuestro deporte”. Destacó el trabajo de muchas personas para que la Copa sea una realidad y muestre su “alto nivel”.

“Andalucía está mostrando al mundo que sabe organizar eventos deportivos”, explicó Fernández, para quien sin torneos como el de Huelva, “se lo pondríamos difícil a nuestros jugadores para evolucionar”. Igualmente resaltó que el importante objetivo que cumple la Copa del Rey de acercar el tenis y el deporte a la ciudadanía y “especialmente a los niños”, a los que hay que inculcarle la práctica en su estilo de vida.

Cerró el acto Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, quien expresó que el club onubense da “pasos decisivos y determinantes” para crecer e impulsar su torneo, que es “una seña de identidad que ocupa un espacio muy importante en Huelva y de la que nos sentimos muy orgullosos por ser el torneo más antiguo de España”.

Cruz manifestó que lo conseguido es fruto “del trabajo y la valentía, de tener las cosas claras y apostar por lo que uno cree, ser ambiciosos y en ese camino ocupar un espacio importante en la agenda de Huelva”. “Me siento convencido e ilusionadísimo con el trabajo que se está haciendo y en el trabajo que nos queda por hacer está el compromiso directo del Ayuntamiento de Huelva. Estaremos en esas aspiraciones y sueños futuros”.

Expuso que es importante que la ciudadanía se acerque al torneo y lo valore, pues “hemos dado un transcendente desde un torneo de exhibición a un torneo de calidad profesional, que dice mucho de lo que significa el tenis para la ciudad de Huelva”.

