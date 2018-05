Núñez: "Tengo la ilusión de cumplir los 40 años en activo y de hacerlo en el Recre"

huelva24.com

12.45 h. El centrocampista es uno de los nueve jugadores que a lo largo de la historia ha vestido la camiseta del Real Madrid y del Liverpool, por lo que dice que tiene el "corazón dividido" de cara a la final de la Champions League de este sábado. Y sobre el Recre indica que "a ver si puedo seguir una temporada más. La liga acaba de terminar y todavía no hemos cerrado nada acerca de la renovación".

El centrocampista Antonio Núñez ha atendido a Radio Marca y dejaba claro que su intención es la de continuar un año más, que sería su quinto, vistiendo la camiseta del Recre. "No me queda mucho tiempo ya. A ver si puedo seguir una temporada más. La liga acaba de terminar y todavía no hemos cerrado nada acerca de la renovación. Si sigo cumpliría los 40 en activo (los cumple en enero), que es algo que le hace ilusión a cualquiera. Yo hace ya tiempo que renuevo de año en año y a ver si en los próximos días decidimos lo que hacemos", señalaba.

También en otra entrevista en el portal esbesoccer.com el madrileño se mostraba en la misma línea, por lo que el acuerdo con el Decano parece ya bastante cercano: "Tengo la ilusión de llegar a esa edad y de hacerlo en el Recre. Tengo ganas de continuar. Esperemos que pronto cambie el objetivo porque la salvación no es propia del Recre. Luchamos por un club y una afición que merecen más".

"Me dicen mucho lo de la Champions y gusta mucho tener una Champions en la plantilla", indica Núñez con simpatía, y respecto a la final de la Champions League de este sábado añade que va "con el Real Madrid. Es el equipo que llevo dentro de mi corazón desde niño pero tengo la ventaja de que gane quien gane voy a estar contento porque también jugué en el Liverpool y para mí fue una experiencia maravillosa".