El runrún: Las anticruces secesionistas

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 60 veces

Confidencial

Y es que claro, cruces ha habido toda la vida en Andalucía en los templos y calles en esta época. Estamos en plena celebración de las fiestas de las Cruces de Mayo, que tanta tradición tiene en esta tierra. En la provincia esta celebración tiene mucha raigambre y se viven con intensidad. Aquí manda lo religioso, lo tradicional y lo lúdico festivo, sin que la política entre en juego, al contrario que las cruces catalanas playeras. Quizá enfadados por la utilización independentista de este símbolo sagrado o por las ganas de rivalizar y demostrar qué cruces son mejores o simplemente por hacer guasa del asunto, lo cierto es que en las redes sociales la comparativa está servida. Así a golpe de imagen se muestran por ejemplo dos fotografías enfrentadas para buscar las diferencias entre las cruces de mayo en España, concretamente en una capilla de la localidad onubense Bonares, y las independentistas de las playas. Diferencias obviamente hay muchas. Otro modo de comparar es enfrentar las cruces amarillas que “se llevan los independentistas catalanes a sus playas” a “la cruz que nos llevamos los andaluces a nuestras playas”, en referencia a los botellines de cruzcampo.

¿Querías titularte en Ciencias Religiosas desde casa? Desconocemos la incidencia que tendrá la medida por aquí, ni si la competencia acabará afectando a la Universidad de Huelva, pero el caso es que los onubenses ya pueden titularse en Ciencias Religiosas… ¡desde casa! Así nos lo han hecho saber mediante un comunicado desde la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD), informando de que el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR), perteneciente a la misma, “ofrece un método semi-presencial de sus estudios, dando una gran flexibilidad al estudiante para que organice su propio horario”. Vamos, que lo facilitan tanto, tanto, que cualquiera puede sacarse el título desde casa y resolviendo dudas con los profesores vía mail o teléfono. Por si alguien de quien nos lee está interesado, informarle de que en la carrera se estudian asignaturas relacionadas con la figura de Cristo (Cristología), de María (Mariología), de la Iglesia (Eclesiología) y otras muchas, como Historia de la Iglesia, Historia de la Filosofía, Biblia o Liturgia. La evaluación final de cada asignatura cuenta con un trabajo desarrollado desde casa y un examen presencial que se podrá realizar en cualquiera de las 22 extensiones que el Instituto tiene en todo el país. Desde luego que más facilidades es complicado que se den. A ver ahora si consiguen el resultado deseado… ¡Y la UHU no se acaba copiando!

Un jugador de la Balona 'se deja querer' por el Recre. Esta temporada se ha hablado, y mucho, en el Recre de los hermanos Negredo. Uno de ellos ha entrenado al Decano, otro ha estado en bastantes ocasiones en el Nuevo Colombino viendo partidos y el otro se encuentra jugando en Turquía y presuntamente ha colaborado también económicamente en el proyecto de Eurosamop del que está Juanma López al frente. Y quién sabe si en el futuro se habla en el entorno del club onubense de los hermanos Rodríguez. A saber, uno de ellos, David, milita en Osasuna y ha jugado en infinidad de clubes, como el Alcorcón, el Celta o el Almería, entre otros. Y el otro es Sergio, central de 27 años que curiosamente desde este miércoles comenzó a seguir a todos los medios de comunicación de Huelva, principalmente a los especializados en información deportiva y del Recre, entre ellos huelva24.com. Esta casa ha preguntado a fuentes del Decano, que aseguraban que Sergio Rodríguez no está en la agenda del Recre para fichar por el club albiazul este verano. Aunque quién sabe... porque el movimiento en las redes sociales no deja de ser curioso y a la vez extraño. De momento ahí va su currículum, que por cierto no es nada malo porque tiene bastante experiencia en Segunda B. Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, también ha vestido las camisetas del filial del Celta, el Tenerife, el Lucena, el Talavera de la Reina (club de su ciudad natal), el Extremadura y en la campaña recién concluida la de la Balompédica Linense, disputando un total de 31 encuentros, incluidos los dos que enfrentaron al conjunto gaditano frente al propio Decano.