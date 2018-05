El Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la UHU apoya también la causa por los Cabezos

huelva24.com

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 26 veces

liderada por 'Huelva te mira' con otros colectivos onubenses

18.27 h. El Departamento de Geografía, Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades de la UHU acaba de comunicar su adhesión al manifiesto 'No más construcciones en los cabezos', promovido desde la plataforma “Huelva te mira” en el que se pide la conservación del sistema formado por todos los cabezos de Huelva en su estado natural, vivos, limpios, y protegidos mediante su declaración como Monumento Natural de Andalucía.

En su carta de adhesión, el mencionado Departamento “ha considerado la necesidad y oportunidad de buscar fórmulas de protección y valorización a esos cabezos que forman parte del paisaje natural, histórico y antropológico de esta ciudad. Una buena fórmula que contempla nuestra legislación autonómica es precisamente la de Monumento Natural”.

Esta adhesión se produce pocos días después del pronunciamiento similar del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UHU a favor de la protección de los cabezos como Monumento Natural de Andalucía y en contra de los planes urbanísticos que contemplan su transformación irreversible. No son dos departamentos cualesquiera, son aquéllos que abordan las áreas de conocimiento específicas sobre los principales valores naturales y culturales de los Cabezos de Huelva. Y sus declaraciones ratifican lo avanzado por “Huelva te mira” y otros colectivos. Hay que recordar que estos movimientos ciudadanos son la propia sociedad y, como tal, aglutinan especialistas en distintas disciplinas que les permiten abordar el patrimonio con un enfoque multidisciplinar riguroso y suficientemente acreditado.



En el manifiesto de “Huelva te mira” se solicita al Ayuntamiento de Huelva que dé marcha atrás en los planes urbanísticos previstos en los Cabezos Mondaca, La Joya, San Pedro y Roma, “para preservarlos de las construcciones proyectadas, para conservarlos de la forma más natural, limpios de basuras, bien cuidados, adecuados como espacios libres para permitir su disfrute por parte de la población, sacando el máximo partido a sus valores históricos, geológicos, paleontológicos, ambientales y paisajísticos.” La reciente publicación del plazo de información pública del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial para el Cabezo Mondaca (PERI-13) indica que se sigue adelante con la tramitación de estos planes urbanísticos que están depredando los cabezos. Y eso a pesar de las mociones aprobadas en Plenos municipales para solicitar la declaración del sistema de cabezos como Monumento Natural. El propio Ayuntamiento forma parte de la Junta de Compensación como propietaria de parte de los terrenos del PERI-13 ¿qué posición ha defendido en esa Junta de Compensación? ¿Es coherente con lo prometido a la ciudadanía?



'Huelva te mira' manifiesta "su decepción" por la actitud del PP, que no ha recibido a la plataforma, y por el Equipo de Gobierno y los concejales nos adscritos con los que sí se ha reunido, pero cuyos actos y declaraciones recientes distan mucho de sus posturas iniciales. Dichos encuentros tenían el objetivo tanto de buscar soluciones que no lesionaran los intereses de los dueños del suelo como de garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de la identidad onubense, de los cabezos. Pero "parece que en la balanza pesan siempre más los primeros. Cuando nació el colectivo ciudadano en enero de 2016 tras el vergonzoso expolio de la Orden-Seminario, el alcalde se comprometió a colocar la conservación y valorización del patrimonio como uno de los criterios de ordenación de la ciudad. No se está haciendo así con el sistema de Cabezos de Huelva, que es mucho más que El Conquero, como estamos advirtiendo todos".



Por estos motivos, “Huelva te mira”, la Plataforma Parque Moret y las tres Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Huelva, Odiel, Saltés y Tartessos se han unido para convocar una gran movilización en defensa de los Cabezos de Huelva, denunciando su abandono y su inminente amenaza por planes urbanísticos. Invitan a la sociedad onubense a lanzarse a la calle: el viernes 25 a las 21:00 horas en una “Velá nocturna” para lanzar con linternas señales de S,O,S. desde uno de los cabezos más emblemáticos y amenazados: La Joya. El sábado 26 se conformará una gran cadena humana que abrazará los cabezos amenazados. A las 11:00 de la mañana se empezará a formar desde 6 puntos simultáneos para que cada persona se acerque al lugar que mejor le convenga (1. Calle San Sebastián-enfrente del O2; 2. Calle Fray Junípero Serra-Centro de Salud Adoatrices; 3. Rotonda de Ivonne Cazenave-Clínica Los Naranjos; 4. Calle Ramón Menéndez Pidal-esquina La Merced; 5. Trasera de la Plaza de Toros, 6. Calle Pérez Galdós-Fuente Vieja). Los colectivos convocantes sugieren llevar cuerdas, cintas y globos de colores, para visualizar la cadena.