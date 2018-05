Goteras y charcos en la Casa Colón

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 11 veces

Fotodenuncia

He ido a la Casa Colón para ver el Salón del Cómic y me he encontrado cómo en la zona anterior al Palacio de Congresos hay unas goteras tremendas que se filtran por el techo y están formando unos grandes charcos que están afectando a los puestos instalados y los visitantes, que se podrían caer. Creo que además de que puede producirse un accidente se da muy mala imagen.