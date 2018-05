El pliego de condiciones de la venta, al completo

huelva24.com

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 37 veces

Recreativo

CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del presente Pliego la enajenación de los siguientes valores mobiliarios representativos del capital social del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D.:

a) 292.788 acciones nominativas comprendidas entre la nº 41.513 y la nº 269.780, ambas inclusive y las comprendidas entre la nº 269.980 y la nº 334.499, también ambas inclusive, cuya titularidad dominical corresponde, libre de cargas y gravámenes, al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en virtud de Acta de ocupación formalizada en fecha 8 de julio de 2016 en el curso de la tramitación de expediente expropiatorio al anterior titular Gildoy España, S.L., previa aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 27 de junio de 2016 de la necesidad de ocupación de dichas acciones y de la relación individualizada de los bienes y derechos a expropiar, y previa la declaración de la urgente ocupación de las mismas aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de la misma fecha.

A los efectos previstos en el art. 35 del Decreto 18/2006, que aprueba el Reglamento de la ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se hace constar expresamente que sobre el acuerdo municipal que declaró la urgente ocupación de las acciones objeto de expropiación pesa recurso contencioso-administrativo P.O. 685/2016, interpuesto por la Entidad expropiada, Gildoy España, S.L., teniendo, por tanto, las acciones de titularidad municipal contempladas en el presente Pliego el carácter de bienes litigiosos, con las consecuencias legales inherentes a tal condición.

b) 93.881 acciones nominativas comprendidas entre la nº 334.500 y la nº 428.380, cuya titularidad dominical corresponde a la Entidad instrumental del Excmo. Ayuntamiento de Huelva denominada Huelva Deporte, S.L., cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Huelva, y cuya constitución fue elevada a público mediante escritura autorizada ante el notario de Huelva D. Francisco José Abalos Nuevo, con fecha 10 de junio de 1999, nº de protocolo 1036, inscrita en el Registro Mercantil de Huelva al tomo 531, libro 0, folio 33, secc. 8, hoja H7825.

La enajenación de dicho paquete accionarial se tramita conjuntamente con las que pertenecen al Ayuntamiento de Huelva al haber acordado la Junta General de Accionistas de Huelva Deporte, S.L., en sesión de 2 de mayo de 2017, encomendar al Ayuntamiento la gestión y tramitación conjunta, sin perjuicio de la adjudicación de la venta, que será realizada por el Consejo de Administración de dicho ente instrumental.

Los derechos y obligaciones recogidos en este pliego se extienden consecuentemente, tanto a las acciones de titularidad municipal como a las que corresponden a Huelva Deporte S.L.

1.1. Las acciones objeto de venta corresponden al capital social de la Sociedad Anónima Deportiva Real Club Recreativo de Huelva, domiciliada en Huelva, Avda. del Decano, antigua Avda. Francisco Montenegro, s/n, constituida por tiempo indefinido por conversión de la Asociación Deportiva ‘Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D’ mediante escritura otorgada ante el Notario de Huelva D. Eligio Aguera Vallejo, el día 29 de julio de 1999. Figura inscrita en la secc. 3º del Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, con el nº 78, y en el Registro Mercantil al tomo 545, libro 0 de la secc 3ª, folio 60, hoja nº H-8212, inscripción 1ª.

Todas las acciones nominativas objeto de la enajenación tienen un valor nominal cada una de ellas de 32’77 €, integradas todas ellas en una sola clase y serie a tenor de los Estatutos Sociales que atribuyen los mismos derechos reconocidos por la Ley y los reseñados Estatutos.

1.2. Las acciones que se pretenden enajenar tienen la calificación de bienes patrimoniales, de conformidad con lo establecido en la legislación de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (art. 5.2.a) del Decreto 18/2016, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales Andaluzas.

1.3. La enajenación de acciones regulada en el presento Pliego tiene la naturaleza de contrato privado, a tenor de lo previsto en el art. 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP, en adelante), regulándose en cuanto a su preparación y adjudicación por la legislación administrativa, patrimonial y contractual, particularmente por la ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba su Reglamento, y la propia Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el RD 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la derogada ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el R.D. 1098/20014, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la derogada ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo en lo que no se oponga a la actual ley 9/2017, y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009, aplicándose de forma supletoria las restantes normas del Derecho Administrativo.

Igualmente, se aplicarán las normas procedentes de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y Real Decreto 1251/99, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

En cuanto a los efectos, modificación y extinción del contrato, se estará a lo dispuesto en las estipulaciones del presente Pliego y las normas civiles y mercantiles que

resulten aplicables.

1.4. La enajenación de las acciones objeto del presente procedimiento se realizará bajo la condición de que, quienes adquieran las mismas, ya sean personas físicas o jurídicas, en caso de proceder a su ulterior venta, deberán hacer constar en los contratos que a tal efecto suscriban la expresa subrogación del comprador en todos y cada uno de los compromisos establecidos en el presente Pliego y asumidos por el vendedor frente al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, debiendo obtener el previo consentimiento de éste a tal fin y al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos. El incumplimiento de dicha condición tendrá carácter resolutorio del contrato de compraventa, en los términos expresados en la cláusula 17. Esta condición se hará constar también en las sucesivas compraventas de acciones, caso de producirse.

2ª.- MOTIVACIÓN DE LA ENAJENACIÓN Y NECESIDADES A SATISFACER.

A los efectos previstos en el art. 14 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y art. 28 de la ley de Contratos del Sector Público, se hace constar que la motivación, naturaleza y existencia de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato de enajenación, su idoneidad y contenido se recogen en la Memoria de la Alcaldía que inicia el expediente de contratación, básicamente representada por la voluntad de la Corporación, expresada en diversos acuerdos, de asegurar la supervivencia y viabilidad del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D., en cuanto Bien de Interés Cultural.

3ª.- PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la trasparencia y el acceso público a la información relativa al presente contrato, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, se hace constar que este Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web: www.huelva.es.

4ª.-TIPO DE LICITACIÓN.

El tipo de licitación asciende a la cuantía de 0 (cero) euros impuestos excluidos, determinado por el valor de las acciones objeto de enajenación, conforme al informe de tasación emitido de forma razonada por técnico competente y obrante en el expediente de su razón.

Esta cantidad podrá ser mejorada al alza por los licitadores.

5ª.- OBLIGACIONES PARTICULARES EN RELACIÓN CON LA DEUDA DEL REAL CLUB RECREATIVO DE HUELVA, S.A.D..

1) Quien resulte adjudicatario del contrato de venta de las acciones se obliga expresamente a adoptar, como accionista mayoritario del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D., Entidad responsable principal de las deudas que el Ayuntamiento de Huelva ha satisfecho, en concepto de responsabilidad solidaria derivada y por cuenta de dicho club, a la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria respectivamente, los acuerdos y medidas necesarias en el seno de dicha S.A.D. en orden a reembolsar y hacer efectivas a la Administración Municipal las cantidades reconocidas o satisfechas por esta, a saber:

a) La cantidad de 1.804.144’75 € de la que el Ayuntamiento resulta ser responsable solidario con el club en virtud de Resolución de 2 de mayo de 2017 (expte. 33/2017) de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se realiza la derivación de dicha responsabilidad solidaria.

b) La cantidad de 7.515.180’78 € abonada por el Ayuntamiento, por cuenta del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D., a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según acuerdo plenario de 9 de febrero de 2018.

2) Estas obligaciones económicas particulares deberán cumplirse por el adjudicatario a través del R.C Recreativo de Huelva, S.A.D., en el plazo máximo de 10 años a contar desde el otorgamiento de la escritura pública de venta de las acciones, con arreglo a las siguientes condiciones:

– Mientras el club milite en 2ª B, no está obligado a abonar o anticipar la amortización de porcentaje alguno de la deuda, por cada temporada que compita en dicha división, hasta el final del periodo de pago, momento en que deberá liquidar la deuda correspondiente.

– En el supuesto de que el club ascendiera a la segunda división de la Liga Española de Fútbol Profesional, deberá abonar el 15% de la deuda total, esto es, 1.397.898’82 €, por cada temporada que milite en dicha categoría.

– Si el ascenso fuera a primera división de fútbol profesional, se abonará el 30% de la deuda total, esto es, 2.795.797’65 €, por cada temporada en dicha categoría. El pago, en todos los casos, se realizará en el plazo de un mes desde que finalicen las temporadas correspondientes.

3) Con anterioridad a la formalización de la venta de las acciones en Escritura Pública, y como condición de ésta, el adjudicatario deberá acreditar haber satisfecho las cantidades necesarias para garantizar que el Real Club Recreativo de Huelva S.A.D., participe en la próxima temporada en la 2ª división de fútbol nacional, por un importe mínimo de 500.000 euros por posibles deudas a jugadores, a abonar a la AFE, y 150.000 euros en concepto de cumplimiento del concurso de acreedores.

6ª.-GARANTÍAS.

Como garantías de cumplimiento de las obligaciones económicas definidas en la cláusula anterior, se establecen las siguientes:

a) La pignoración de las acciones objeto de venta, hasta el momento de cumplimiento total de las obligaciones económicas derivadas del contrato.

b) La resolución de la compraventa en el caso de incumplimiento total o parcial de dichas obligaciones, que podrá ejercer el Ayuntamiento, considerándose como indemnización penal a su favor las cantidades hasta el momento entregadas, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por tal incumplimiento.

La ejecución de cualquiera de las mencionadas garantías no excluye la posibilidad de acudir a las restantes, considerándose ambas compatibles.

De conformidad con lo previsto en la Memoria de Alcaldía no se estima necesario exigir otro tipo de garantías o fianzas, ni provisionales ni definitivas.

II.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

7ª.-CONDICIONES DE LOS LICITADORES.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, ni en las prohibiciones de adquirir del art. 23 de la Ley del Deporte y 17 del Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

Las empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad y aptitud conforme a lo previsto en los arts. 67 y 68 de la LCSP.

8ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La enajenación se realizará mediante tramitación urgente, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

En la valoración de las proposiciones se atenderá a los siguientes criterios:

1. Porcentaje de la deuda prevista en la cláusula 5ª que el licitador se propone amortizar, mediante abono al Ayuntamiento, a firma de la escritura pública de compraventa de las acciones: Máximo 70 puntos, de forma que al 100% de amortización se otorgan 70 puntos, y así proporcionalmente.

2. Amortización anticipada anual de la deuda prevista en la cláusula 5ª, durante los diez años de plazo de pago, y sin perjuicio de las obligaciones exigibles en caso de ascenso a primera o segunda división.

Por cada 93.193,26 € (1% del total de la deuda): 0’2 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

3. Oferta económica por la compra de las acciones, al alza sobre el tipo de licitación (cero euros): Máximo 10 puntos, aplicándose la siguiente fórmula:

POi= MaxPx(Oi/OM).

Donde

POi= Puntuación oferta i.

MaxP= Puntuación máxima=70.

Oi= Oferta económica i.

OM= Oferta máxima.

9ª.- GASTOS DEL PROCEDIMIENTO.

Todos los gastos que se originen con motivo de la tramitación del procedimiento serán de cuenta del adjudicatario, tales como los relativos a escrituración, inscripción registral, comunicaciones, publicaciones, tasas, impuestos y demás tributos que puedan devengarse como consecuencia de la enajenación, publicidad del procedimiento, formalización, autorizaciones y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes.

10ª.-NORMAS GENERALES DE LA PROPOSICION.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad alguna.

La Mesa de Contratación podrá rechazar aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo aprobado, así como las que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para considerarla cierta y que no sean subsanables.

Asimismo, será motivo de rechazo de la proposición la inclusión en el sobre “Uno” de ofertas que deban incluirse en el sobre “Dos”.

La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano. La documentación deberá ser original o mediante copias autentificadas conforme a la legislación en vigor.

11ª.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

11.1 Condiciones previas.

Las proposiciones deberán presentarse en el registro indicado en el anuncio de licitación, deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ningun propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión realizada para la compra. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).

11.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica.

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.

La utilización de estos servicios supone:

La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.

La custodia electrónica de ofertas por el sistema.

La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo de OCHO DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, de forma electrónica exclusivamente través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposición adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará al licitador un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

11.3. Información a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, CUATRO días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de seis días respecto aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico: [email protected]

11.4 Contenido de las proposiciones.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

Contendrá los siguientes documentos:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del empresario:

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acta fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el D.N.I. o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la Administración y con el sector público.

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

2.- Documentos que acreditan la representación. Bastanteo de poderes.

Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder bastanteado al efecto por Letrado del Departamento de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. El poder y su copia deberán ser presentados en el Departamento de Contratación para su bastanteo. La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

3.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la LCSP.

4.- Solvencia.

La solvencia del licitador se acreditará mediante la aportación de aquellos documentos que permitan al órgano de contratación, verificar o constatar la experiencia del licitador en el ámbito deportivo en general durante, al menos, un año, y en el del fútbol en particular. Será admisible alguno de los siguientes medios: Informes o certificados de organismos públicos oficiales, organismos deportivos, empresas, sociedades o clubes deportivos, suscritos por la persona que tenga atribuida la capacidad de representación de la misma o de certificación, donde se especifique la participación del licitador en la gestión u organización de proyectos deportivos, competiciones deportivas (especificando el tipo de competición, el tipo de deporte, años y actividades desarrolladas) gestión o participación en clubes de fútbol o de otro deporte oficial (especificando el tipo de gestión desarrollada o de participación, nombre del club o sociedad, tiempo de servicios, desempeño de cargos dentro del mismo, etc), participación en organismos públicos con competencias en materia de deportes, o bien en federaciones o asociaciones deportivas oficiales, promoción deportiva, tecnificación deportiva, deporte de alto nivel o alto rendimiento, o aquellos otros que el licitador juzgue conveniente aportar para acreditar la reseñada solvencia en materia deportiva.

La Mesa de Contratación valorará la documentación aportada y realizará un juicio de suficiencia acerca de la solvencia acreditada, pudiendo a tal efecto interesar los informes o el asesoramiento que estime convenientes La falta de aportación de documento alguno en materia de solvencia técnica o profesional determinará la exclusión

del licitador. Los documentos podrán presentarse mediante originales o copia compulsada de los mismos.

5.- Declaración de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “B”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FORMULAS.

Contendrá la propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de este pliego de cláusulas administrativas particulares se inserta, presumiendo su presentación la aceptación incondicionada por el licitador de todas las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones que han de regir el contrato, sin reserva ni salvedad alguna.

12ª.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en dichas normas establecen. La composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra publicada en el BOP de fecha 26 de abril de 2018 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación calificará la documentación relativa a la capacidad par contratar (sobre o archivo electrónico A), que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. La Mesa de Contratación declarará excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en tiempo, y entrará a examinar las restantes.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada en cualquiera de los sobres o archivos electrónicos, lo comunicará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales (artículo 141.2 LCSP) desde su notificación para que los licitadores los corrijan o subsanen. En caso de considerar el defecto u omisión como no subsanable procederá a adoptar o proponer acuerdo de exclusión.

La Mesa de Contratación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, notificará la relación de proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su motivación, a los licitadores, incluyendo las causas de su rechazo, procediéndose seguidamente a la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre o archivo electrónico “B” para la valoración de la oferta económica.

En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que:

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

b) Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.

c) Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. Se considerará error manifiesto cuando el precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o viceversa, e impida conocer la oferta presentada.

d) Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

La Mesa de Contratación valorará las proposiciones y formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, previa ponderación de los criterios previstos. El órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, cuantos informes técnicos considere precisos.

En caso de empate entre dos o más licitadores, se adjudicará el contrato a quien haya realizado mejor oferta por la compra de las acciones, y en caso de que las cantidades ofertadas fueren iguales, se utilizará el criterio de “puja a la llana”, con arreglo al procedimiento establecido en el art. 18.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, como es caso, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

13ª. – ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación del Ayuntamiento, en resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 63 y 151.3 de la LCSP.

La adjudicación de las acciones propiedad de Huelva Deporte S.L se realizará por su Consejo de Administración, a propuesta de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento y con arreglo a la oferta económica presentada y en las condiciones establecidas en el presente pliego.

Antes de la adjudicación, se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, presente documentación justificativa de:

1.- Gastos de publicidad.

Resguardo acreditativo del pago del importe de los Anuncio de licitación, en el caso de haberse practicado, cuya cuantía se especificará en el requerimiento y que en ningún caso superará el importe de 2.500 euros. El adjudicatario deberá presentar Carta de Pago del importe a que ascienda la publicidad.

2.- Obligaciones Tributarias.

– Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse de forma electrónica con arreglo a la normativa vigente.

– Certificación positiva, expedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.

– Certificación positiva, expedida por el Excmo. Ayuntamiento, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Esta información podrá ser solicitada de oficio por el propio Ayuntamiento.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

4.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al

respecto.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, el Órgano de Contratación adjudicará el contrato.

La resolución de adjudicación será publicada en el perfil de contratante, así como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores. Esta notificación se hará por medios electrónicos conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP.

14ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LCSP.

Una vez adjudicado el contrato, se procederá a su formalización en escritura pública ante el Notario que designe el Ayuntamiento en el día y hora que se determine, dentro del plazo de ocho días naturales, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, estando el adjudicatario obligado a concurrir. A tal efecto será requisito indispensable, bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario, la presentación en el momento de la formalización del contrato ante Notario, de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes u Organismo que le sustituya para la adquisición de acciones representativas del capital social de una sociedad anónima deportiva en cuantía superior al 25%, de conformidad con la legislación deportiva aplicable, la cual se testimoniará en la escritura.

Igualmente, deberá acreditarse el pago del importe de la venta de las acciones y de las cantidades correspondientes a las obligaciones recogidas en la cláusula 5ª del presente pliego, en su caso.

El incumplimiento de tales obligaciones y la falta de comparecencia ante Notario determinará que el Ayuntamiento considere que el adjudicatario ha retirado su oferta, con los efectos legales correspondientes.

15ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir del contrato antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros.

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

16ª.- FORMA DE PAGO.

En el acto de formalización del contrato en escritura pública se abonará por el adjudicatario y en efectivo, la totalidad del valor del remate de la licitación (precio de venta de las acciones) en los términos ofertados y en los números de cuenta, titularidad del ente local y de Huelva Deporte S.L., que les sean indicados a tal efecto. Asimismo el adjudicatario deberá abonar las tasas, impuestos y demás tributos que se devenguen como consecuencia de la transmisión.

En el mismo plazo de ocho días naturales y en el mismo acto de formalización, el adjudicatario deberá abonar las cantidades a que se refiere la cláusula 5ª del presente pliego, en las condiciones ofertadas, en su caso.

La formalización de la enajenación y la pignoración de las acciones exigidas en este Pliego como garantía de la venta se harán en unidad de acto, asegurándose así el cumplimiento de las obligaciones estipuladas.

17ª.- CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Serán condiciones resolutorias expresas e inherentes a la enajenación de las acciones objeto de la licitación y así se hará constar en las escrituras de formalización otorgadas por el Ayuntamiento y Huelva Deporte, S.L., las siguientes:

1. El incumplimiento del compromiso adquirido por el adjudicatario o adquirente de las acciones de hacer constar en los ulteriores contratos de compraventa de las mismas la expresa subrogación del comprador en todos y cada uno de los compromisos establecidos en el presente Pliego y asumidos por el vendedor frente al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, con la previa obtención del

consentimiento de éste a tal fin.

2. El incumplimiento total o parcial por el adjudicatario de los compromisos expresamente asumidos en el Pliego y en su oferta en relación con el pago de las obligaciones económicas a que se refiere la cláusula 5ª en relación con la deuda del RC Recreativo de Huelva, S.A.D. con la Tesorería General de las Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En todos los supuestos anteriores, los incumplimientos darán lugar al inmediato reintegro de las acciones al Ayuntamiento de Huelva, considerándose como indemnización penal a su favor las cantidades hasta el momento entregadas.

18ª.-OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.

Será obligación del adjudicatario, una vez perfeccionado el contrato, asumir la totalidad de las obligaciones, cargas y derechos políticos y económicos que correspondieran a las entidades enajenantes, en razón de las acciones objeto de transmisión onerosa y representativas del capital social del RCR de Huelva SAD, teniendo en cuenta las condiciones resolutorias establecidas en el contrato. Igualmente, esta obligación comprende la de asumir aquellas cargas que pudieran recaer sobre las acciones nominativas objeto de enajenación y que traigan causa de acuerdos o contratos firmados con anterioridad a la aprobación del expediente de enajenación aún cuando no se hayan reflejado en los títulos representativos de las acciones.

Será también obligación del adjudicatario efectuar las comunicaciones y solicitud de autorizaciones que prevea la legislación vigente y los Estatutos sociales del RCR de Huelva, SAD, tanto en materia mercantil como deportiva.

19ª.- OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

19.1.- Sin perjuicio de las disposiciones del de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento.

19.2.- De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo de cinco años desde el conocimiento de dicha información, salvo que el pliego establezca uno mayor.

20ª.-PROTECCION DE CARÁCTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en especial las contenidas en el artículo 12, números 2 a 4, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal y las contenidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley de protección de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubiese podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado.

21ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Al tratarse de un contrato privado, y según dispone el artículo 27 de la LCSP, el orden jurisdiccional civil será el competente parea resolver las controversias que surjan entre las partes. No obstante se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato, y en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

Las partes quedan sometidas a la tutela y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Huelva, renunciando a cualquier fuero que les pudiera corresponder.

22ª.- DISPOSICIÓN ADICIONAL DE SALVAGUARDA DE SÍMBOLOS HISTÓRICOS DEL CLUB, EN CUANTO DECANO DEL FÚTBOL ESPAÑOL.

El adjudicatario del contrato se compromete a consultar, de manera vinculante al Ayuntamiento de Huelva, a los abonados del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D., y a los socios de la Asociación “Liberos del Decano” (formada por todas las personas que participaron en la campaña de salvación del mismo nombre), mediante sufragio, cualquier cambio de algunos de los siguientes aspectos de gestión de la sociedad:

1.- Modificaciones en el diseño, forma, proporciones, elementos y colores del escudo tradicional y centenario del club.

2.- Sustitución de los elementos tradicionales que conforman la primera equipación del club desde 1909, es decir, camiseta de rayas verticales azules y blancas y pantalón blanco. Los sponsor de la camiseta quedarán a la libre disposición de quien ostente la mayoría accionarial.