La Asociación Clara Campoamor se personará como acusación popular si el juicio del crimen de Almonte se repite

15.09 h. La Asociación Clara Campoamor se personará como acusación popular en el caso de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara la repetición del juicio del doble crimen de Almonte, en el que en abril de 2013 fallecieron una menor de ocho años y su padre, tras el recurso interpuesto por la acusación particular a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la absolución de los delitos de asesinato a F.J.M., quien fue juzgado el pasado mes de septiembre por un jurado popular.

Este anuncio lo ha realizado la delegada andaluza de la asociación, Patricia Catalina López, durante la presentación de la nueva delegación en Andalucía, a la que han asistido la presidenta de la asociación a nivel nacional, Blanca Estrella Ruiz; el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés; la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, y la madre y esposa de María y Miguel Ángel, Marianela Olmedo.

Al respecto, la delegada andaluza ha asegurado que, "si se repite el juicio, nos personaremos para defender a María y a su padre", a la par que ha destacado la lucha de la presidenta a nivel nacional para que la Fiscalía del Tribunal Supremo siguiera con el asunto, así que "ojalá se repita", ha precisado.

De hecho, hace unas semanas la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió a la Sala de lo Penal que le remitiera esta causa para estudiarla e informar sobre el recurso de casación presentado por la acusación particular.

En concreto, la delegada andaluza ha asegurado que en el caso de que no se repita el juicio apoyarán a la familia para acudir al Constitucional o a Estrasburgo "si es necesario", ya que, a su juicio, en este caso "se ha producido una falta de tutela judicial efectiva".

En este sentido, Patricia Catalina López ha asegurado que desde la asociación apoyan a la figura de jurado popular, el problema, ha remarcado, es que "este juicio ha sido demasiado técnico y el jurado no ha estado a la altura".

"Pedimos justicia y llegaremos hasta el final, hasta la última instancia, tanto si se repite el juicio como si no", ha remarcado la delegada andaluza, quien ha incidido en que han querido personarse con anterioridad en este caso pero como ya estaba abierto no han podido, al igual que también les hubiera gustado personarse en el caso la muerte de Mari Luz Cortés.

Por parte, la mujer y madre de las víctimas, Marianela Olmedo, ha asegurado no encontrarse en su mejor momento con "el asesino en libertad y metiéndose debajo de la Virgen del Rocío el pasado lunes pero sí siento consuelo y alegría de que la asociación Clara Campoamor se persone si se repite el juicio. Para mí es una esperanza muy grande".



Nueva sede en Andalucía

Precisamente, en esta rueda de prensa se ha presentado la nueva delegación andaluza de la asociación, que sería la séptima a nivel nacional, con el objetivo de defender a las víctimas menores y a sus familias. Concretamente, la delegada andaluza será la citada la letrada madrileña Patricia Catalina López.

Al respecto, la presidenta a nivel nacional ha precisado que la asociación, con 38 años de historia, "por fin cuenta con una delegación en Andalucía, que estará afincada en Huelva, con las cosas muy claras: estamos con las víctimas, cuyas familias están siempre también donde las necesitamos. No se quedan en casa sino que siguen peleando ya no solo por los suyos, sino por los demás y para que a otros niños no les pase".

Por ello, ha dejado claro que van a seguir luchando por la figura de la Prisión Permanente Revisable, por lo que ha pedido el apoyo de la ciudadanía para "conseguir más firmas y que más españoles se involucren".

En este sentido, ha dejado claro que cuando se personan en las causas como acusación popular "de los menores no contamos nada pero de los asesinos todo, llegamos a lo máximo, incluidos los delitos de género".

Por su parte, la letrada Patricia Catalina López ha asegurado que ostentar el cargo de delegada es "un honor y un regalo" para ella, la cual ha reconocido que lo que le mueve "son las víctimas. No podremos evitar que se cometa el primer abuso pero quizás sí los siguientes". Al respecto, ha dejado claro que si el condenado "no está rehabilitado, consigue salir y vuelve a delinquir, ahí estará la asociación".

Concretamente, la delegación estará en la sede onubense del despacho madrileño Castellana 266 Abogados, sito en el número 33 de la calle Rascón de Huelva capital, y desde la misma se operará en toda la región.



Valoración de las familias

Por su parte, Marianela Olmedo, Ruth Ortiz y Juan José Cortés han coincidido en destacar "la inmensa alegría" que les produce que esta nueva delegación se haya abierto en Huelva, ya que "hacen una labor maravillosa con las familias de las víctimas velando siempre por su defensa", a lo que ha añadido Ortiz que "los niños están indefensos y necesitan toda la ayuda".

Para Cortés, "esta delegación va a ser crucial en muchas de las causas en las que se persone por la experiencia que pueda aportar y por la confianza que dará a las familias", por lo que considera que "va a ser muy importante".