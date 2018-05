El alcalde dice que no sabe si la auditoría forense está acabada y le dice al Trust que sus puertas están "abiertas para todo el mundo"

huelva24.com

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 58 veces

13.03 h. "El comunicado del Trust me sorprende en el sentido de que mis puertas están abiertas a todo el mundo para que me transmitan lo que me quieran transmitir", declara el alcalde, que también indica que "dentro de la Sociedad Anónima Deportiva, el consejo de administración del Recreativo dirige y gestiona y junto a Eurosamop son las personas que conocen la auditoría, pero yo no sé si está o no terminada".

Preguntado esta mañana por el contundente comunicado del Recre Trust la semana pasada, en la que mostraba su claro descontento con el poco apoyo dado por el Ayuntamiento de Huelva a su asociación en los últimos tiempos, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, apuntaba que "el Ayuntamiento ejerce su papel de propietario y el Recreativo tiene un consejo de administración que es el que dilucida las responsabilidades de la gestión de Eurosamop porque tiene que fiscalizar. Y dentro del consejo está el Ayuntamiento y consejeros que son personas físicas y también el Trust. Por lo tanto, ellos también fiscalizan y no podemos perder la perspectiva y saber cómo nos encontramos el Recreativo y que tuvimos que recuperarlo con la expropiación. Es un camino largo, duro y arduo y hay que recorrerlo y no me cabe duda de que todo el recreativismo se está implicando activamente y no excluyo ni al Trust, ni a las peñas, ni a los aficionados ni a los medios de comunicación. El comunicado del Trust me sorprende en el sentido de que mis puertas están abiertas a todo el mundo para que me transmitan lo que me quieran transmitir, pero no me cabe duda de que estamos todos unidos, como lo hemos estado siempre, para sacar al Recreativo adelante".

La auditoría forense

Y en cuanto a la auditoría forense del Recre, que incluso Mesa de la Ría preguntará en el próximo pleno municipal si los asesores jurídicos del Ayuntamiento la conocían antes de acudir al juicio contra Pablo Comas, el primer edil de la capital onubense añadía que "yo no tengo ninguna auditoría forense. Dentro de la Sociedad Anónima Deportiva, el consejo de administración del Recreativo dirige y gestiona y junto a Eurosamop son las personas que conocen la auditoría, pero yo no sé si está o no terminada la forense. El consejo de administración del club es el que debe conocer ese tema y comunicarlo".