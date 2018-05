Gabriel Cruz: "No hay ningún deterioro con Eurosamop y mi relación con Juanma López es muy cordial"

huelva24.com

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 29 veces

fútbol > recreativo

12.58 h. "La 'vox populi' en este caso no es para nada coincidente con la realidad. No hay ningún deterioro con Eurosamop ni hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento. Es más, el Ayuntamiento de Huelva como institución siempre ha mantenido una distancia muy respetuosa con el día a día y la gestión del Recre. Para eso están los miembros del consejo de administración y con Eurosamop. Cuando he hablado con Juanma López la relación es bastante cordial, muy cordial diría yo", señala el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.