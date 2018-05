Rosana llega este sábado al Gran Teatro a sentirse como en casa

M. Carmona

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 14 veces

ENTREVISTA A LA ARTISTA

Cuesta pillar el teléfono que nos han dado libre, en una mañana en la que Rosana no deja de atender a la prensa para hablar de la reedición de ‘En la memoria de la piel’, su último disco y con el que se subirá este sábado –21.00 horas- a las tablas del Gran Teatro onubense, donde tiene “muchas ganas de volver”. Por eso, aunque está “más liada que la pata de un romano” (sic), la artista ha sacado un ratillo para atender ahuelva24.com y contarnos con qué se van a encontrar quienes vayan a su concierto.

Pregunta.- No vienes a Huelva desde que acudiste a presentar ‘8 lunas’, y ahora lo haces en el marco de otra gira. ¿Es muy diferente?

Respuesta.- No, esta gira volvemos a hacerla como la otra vez: siempre hacemos varios tipos de formatos en uno, con espacios intermedios, espacios chiquititos, espacios grandes,… Hacemos un poco de todo. Nosotros siempre tenemos tres formatos distintos: uno es el más estándar, porque es el que todo el mundo hace en plazas de toros, campos de fútbol, y espacios grandes; luego tenemos uno intermedio, que es el que llevamos ahora mismo y que es para teatros o para aforos intermedios, con menos músicos en el escenario y sobre todo con un concepto más basado en electroacústico, en el que alternamos canciones en eléctrico y en acústico y luego hay una parte también del concierto en la que la gente elige qué es lo que quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar.

P.- ¿Es el público el que elige?

R.- Sí, es un concepto nuestro que ponemos en escena siempre, en cada uno de los trabajos, da igual cómo se llame el disco: es una parte que siempre se llama ‘Como en casa’. Y el ‘Como en casa’ es un formato en el que voy a guitarra y voz y se llama así porque es como montar un salón de una casa encima de un escenario, y donde nunca sé el repertorio porque es la gente la que va eligiendo, en directo, qué es lo que quiere escuchar.

P.- ¿Entonces un poco vienes a Huelva a sentirte como en casa, no?

R.- ¡Y tanto, ni lo dudes!

P.- ¿Hay alguna diferencia sustancial entre este último trabajo –‘En la memoria de la piel’- y los anteriores? ¿Qué señalarías especialmente de él?

R.- Yo creo que cada disco es distinto. Para empezar, porque en cada álbum uno habla –al menos en mi caso- de lo que siente y de lo que piensa, y de lo que cree en ese momento en el que estás haciendo el álbum. Por lo tanto como estás vivo y te van pasando cosas… Siempre es diferente. Aunque te pasen las mismas cosas, aunque los días sean muchos repetidos en actos, no son repetidos en actitud; o sea, uno no siempre siente las cosas de la misma forma. Te levantas todos los días pero no siempre te levantas igual, y lo mismo pasa con los discos: haces discos de canciones inéditas pero, aunque hables de emociones o cosas recurrentes porque te importan, lo estás haciendo de manera distinta cada vez. Además en este caso la producción del álbum también es diferente. Digamos que el paisaje sonoro por el que se desarrolla cada una delas historias que cuento es tan distinto que en este caso suena mucho más enérgico. Es mucho más grandioso en sonoridad. Pero bueno, cada álbum es de su padre y de su madre, si escuchas cada uno de mis trabajos vas a saber perfectamente en qué punto he estado en cada uno de ellos.

P.- Vienes de gira por todo el mundo…

R.- Sí, ahora mismo llevamos como un año de gira, con más de 100 conciertos hechos en Latinoamérica, evidentemenete en España, en casa, y además en EEUU, y todavía nos queda mucho más. Estamos en el meridiano: nos queda más o menos lo mismo que llevamos hecho hasta ahora, porque la gira dura hasta julio del próximo año; por lo tanto estamos hablando de a lo mejor 200 y pico conciertos con un solo disco y un recorrido realmente por el mundo entero.

P.-¿Pero te vamos a pillar entonces todavía con energías o ya vendrás un poco cansada?

R.- Ni de broma cansada. Yo termino los conciertos y me voy a dormir para que al día siguiente esté igual. No, no, para nada cansada. De hecho, cada vez que tengo ese segundito, porque a veces los viajes son más largos de la cuenta, pero si me lo permiten nadie me quita el deporte y el descanso para poder estar no a 100, sino a 1.000 en cada concierto.

P.- Pues para terminar, ¿qué le decimos a la gente que se lo está pensando todavía? ¿Por qué no se pueden perder el concierto del sábado?

R.- La verdad es que soy pésima diciendo nada en ese sentido, lo único que puedo decir es que vamos con muchas ganas de encontrarnos con la gente y que venimos maleducados y malcriados porque estamos haciendo ‘sold out’ día sí, día también. Vamos al Gran Teatro a estar con la gente que quiera estar con nosotros y va a ser un gustazo mirarles la cara y estar todo el tiempo intentando provocarles una sonrisa. Y ojalá nos vayamos de Huelva igual que nos estamos yendo de todos los lugares, con una sonrisa pintada en la cara y sudando de tanto bailar.