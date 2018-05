El seleccionador sub 16 y técnico de Perfumerías Avenida alaba “el excelente ambiente de Huelva"

huelva24.com

Lino López, seleccionador español U16, alaba "el excelente ambiente que se respira en cada rincón" del Campeonato de España Cadete Femenino

En el Campeonato de España Cadete Femenino que se disputa estos días en nuestra provincia no podía faltar Lino López, seleccionador nacional femenino U16 y que, en años anteriores, ya fue ayudante de las selecciones U17 y U18.

El también entrenador del Perfumerías Avenida, que sigue las evoluciones de las jugadoras que muy pronto se pondrán a sus órdenes, se muestra muy esperanzado ante el futuro del basket femenino nacional: “Debemos estar muy contentos y esperanzados por lo que viene. Hay muchas jugadoras donde elegir y la mejor prueba de ello es que se está viendo desde el principio, en esta competición, un gran nivel”. Respecto al grado de madurez de las jugadoras, algunas de las cuales en breve tiempo darán un paso casi decisivo para su futuro, López explica que “hay que fijarse, y así lo hacemos nosotros, en muchas cosas: la técnica de la que gozan, la personalidad que muestran, debemos ver la proyección que tienen… Desde la Federación Española de Baloncesto ponemos el punto de mira en todo eso en general. Siempre llevamos un buen seguimiento de las jugadoras y no sólo por lo que realicen en este campeonato, sino que ese seguimiento es continuo sobre las que son susceptibles de ser seleccionadas desde hace mucho tiempo, y claro, se valora también la capacidad de mejora y crecimiento de aquellas que entendemos que pueden dar el salto”.

Tras un Campeonato Junior celebrado en la provincia onubense que ha sido espectacular, todo lo que engloba la competición cadete también es digno de alabar por el seleccionador español: “Es que Huelva es baloncesto, sin duda. Yo ya he venido aquí como jugador y he visto el ambiente que se respira, me he enfrentado luego contra Conquero… y ese ambiente de baloncesto se nota, por supuesto, también en este campeonato. La organización es muy buena, el ambiente que hay en cada rincón, con todos los equipos, con los padres, en las gradas, etc., es sensacional; es realmente excelente, y hay que felicitar a todos los estamentos que hacen posible que todo esto sea así”.

Con el Europeo U16 de Lituania de este verano ya acercándose, el preparador gallego confía en las opciones del combinado que representará a nuestro país al mismo tiempo que explica que “va ser una generación que va a competir a nivel internacional por primera vez, y eso, en realidad, siempre es una incógnita. No hay que olvidar que son jugadoras de 16 años, pero la competición nos dará el nivel exacto que tenemos. Desde luego, iremos a dar lo máximo y trabajamos para hacerlo allí lo mejor posible”.