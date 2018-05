Saltés para las gentes de Huelva

Jueves, 24 mayo 2018 | Leída 25 veces

Carta al director de la plataforma

Recuerdo el paso de mucha gente por aquí, quizás el más conocido fue Abd al-Aziz al-Bakri, que también fue rey de Huelva y sus cabezos, y al que le gustaba vivir en mi interior; recuerdo también el paso de tres carabelas hacia un viaje a lo desconocido... Después, poco a poco, fui cayendo en el olvido, y cuando empezaba a creer que ya nadie se acordaba de mi, llegaron unas personas, algunas de muy lejos, a las que llamáis arqueólogos. Una de ellas era una mujer llamada Juana, que ahora descansa para siempre junto a mi y que desde lo alto mía hablaba de la vista de la ciudad de Huelva y de la hermosura de sus marismas y sus cabezos.

Gracias a ellas y a otras que vinieron después me sacaron del olvido, y hoy día espero impaciente la llegada de nuevas gentes que, según parece, dependen de no se que temas de bancos, propiedades y administraciones que no acabo de entender, porque yo no pertenezco a nadie, soy parte de vuestra Historia, pertenezco a vuestro estuario y formo parte de la tierra donde nacisteis que es vuestro entorno vital, al igual que los cabezos; por eso me asusta la idea de perder de vista a mis hermanos, porque yo soy producto del hombre y del tiempo, y ellos de la naturaleza y el tiempo; porque yo soy mucho mas pequeña que ellos, que me dicen que tienen miles y miles y miles de años más que yo.

Me cuentan también que mañana por la noche, se encenderán luces en lo alto de uno de ellos, y que el día después vosotras las gentes de Huelva se unirán para abrazarlos y protegerlos. Estamos todas ansiosas y esperamos con impaciencia ese día, y yo espero poder verlo todo bien desde aquí, y que a partir de ese día esa otra gente que solo habla de propiedades, administraciones y bancos, permitan que conforme pase el tiempo yo vea la luz para que desde lo alto de mis murallas podáis contemplar a Huelva y a mis hermanos vuestros Cabezos.

Plataforma Saltés Conjunto Arqueológico