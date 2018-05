El runrún: El escándalo sexual del Rocío

Miércoles, 23 mayo 2018 | Leída 951 veces

confidencial

Entonces lo privado se hace público, iniciando una cadena sin fin y provocando un daño terrible a los protagonistas. Esto es lo que le ha ocurrido a una mujer, vestida de gitana, y a un hombre, vestido de rociero -los cuales no sabemos si son pareja o no- que decidieron dar rienda suelta a su pasión en El Rocío estos días. Se desconocen las circunstancias más allá de lo que se ve, pero parece que nadie se ha guardado su opinión. Como supondrán no vamos a reproducir el video ni vamos a entrar en juicios de valor, algo que sí han hecho muchos esta semana, llegando a límites demenciales. Y es que hay gente con mucho tiempo libre y mala baba que se ha dedicado a investigar y difundir junto con el vídeo datos de estas personas. Por ejemplo fotos de quiénes son –ya circulan más de dos, por lo que alguna será equivocada-, se dice a qué hermandad rociera pertenecen, donde viven, donde trabajan, etc. Como si hubieran cometido una brutal atrocidad o un delito por el que recibir un escarnio público las críticas se están disparando sin control. A la la canallada inicial de grabar el video le siguen otras de consecuencias aún mayores. Justo sería que hubiera denuncias y actuaran las autoridades para que a más de uno se le quitaran las ganas de actuar de este modo. Es algo que dice mucho de esta sociedad cotilla, cainita y traicionera. A la mayoría debería darles igual quiénes son pero ya sabemos la realidad. Es un escándalo, pero más que sexual de otro tipo.

Solteros Mochileros Huelva. Cada vez hay más maneras de ligar, principalmente a través de las redes sociales, con aplicaciones como Thinder, Badoo, Meetic o el propio Instagram, entre otras. Otra de ellas, no sólo para ligar sino también para establecer contacto con gente que pueda aportarte muchas cosas, es la llamada Solteros Mochileros Huelva, que a través de Facebook permite organizar quedadas para conocer a personas. Una de ellas tendrá lugar el 24 de mayo en el centro comercial Aqualon y otra también el día 5 de junio. "Si no tienes pareja o quieres conocer a personas nuevas, llama al 622 66 34 00 y apuntate", señalan los creadores de la página, de la que puedes averiguar más detalles pinchando aquí.

Regalos invertidos con corazón. Que las comuniones se han convertido cada vez más en una especie de mini-boda, con celebraciones tal vez sobredimensionadas y regalos que igual desvirtúan en cierto modo el significado real de este acontecimiento es algo que muchas personas piensan. Por eso emociona pensar que todavía quedan niños y niñas capaces de sobrepasar todo este artificio y emplearlo en algo que realmente merece la pena. Es el caso de Ana, la niña cartayera a la que hemos conocido a través de el Trail La Sonrisa de Rafa, causa a la que ha decidido destinar todo lo ‘recaudado’ a modo de regalo en su comunión. ¿Qué por qué? Pues obviamente mucho tendrná que ver los valores que haya recibido en casa, pero es que además Ana perdió recientemente a un compañero de clase por culpa del cáncer, y fue entonces cuando decidió hacer lo que estuviese en su mano para intentar que ningún otro niño padeciese lo mismo. ¿No es conmovedor? Ojalás muchas Anas y más regalos invertidos con corazón…