José Luis Pena: "Huelva se merece estar en la LEB Plata y ahora ha llegado el momento ideal"

Miércoles, 23 mayo 2018 | Leída 6 veces

José Luis Pena, delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, ha atendido este miércoles a Cope Huelva para valorar la propuesta que lanzó publicamente hace unos días el Enrique Benítez de intentar comprar una plaza para competir la próxima temporada en la LEB Plata. "Huelva a nivel de cantera tiene las bases muy sólidas y tiene mucho volumen, pero está claro que tener un referente en categoría superior sería el vértice de la pirámide. Nuestro baloncesto goza de muy buena salud y también tenemos claro que ahora es el momento ideal gracias a que la Federación Española de Baloncesto ha abierto el abanico con esa ampliación de la LEB Plata. Sé que se está trabajando muy duro y muy bien y ojalá se consiga para que podamos decir que volvemos a una categoría profesional que creo que Huelva se merece", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Lógicamente dejaba claro que las instituciones y las empresas se tienen que volcar con el baloncesto porque si no sería imposible competir en dicha categoría: "Estamos hablando de una categoría profesional y no una amateur, que es donde han estado compitiendo hasta ahora el Enrique Benítez y el San Juan. Ahora los costes serían mayores tanto para viajes como para plantilla como a nivel federativo y entonces digamos que el presupuesto se multiplicaría de una manera importante y hay que tirar del apoyo de las empresas y de las instituciones de la capital y de la provincia. Como siempre el problema en Huelva es que deportivamente las cosas se hacen bien pero hace falta el empuje económico para sostener los proyectos".

Y sobre la fusión entre varios clubes de la capital y la provincia para tener un club más fuerte en la LEB Plata, Pena recalcaba que "yo siempre he dicho que si la fusión supone crecimiento para el baloncesto de Huelva la Federación va a estar apoyando ese proyecto y creo que la intención es eso. Además, no hay que olvidarse de la base y trabajar también con los equipos de abajo no sólo con el de arriba. La fusión supone fuerza a la hora de pedir cosas, pero siempre les comento a las instituciones que nosotros apoyaremos ese proyecto cuando suponga que se apoya a la cantera y no suponga ir a menos sino ir a más".