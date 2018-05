El San Roque espera renovar a Manu Ramírez y ve bastante difícil el fichaje de Manu Torres

R. U.

Miércoles, 23 mayo 2018 | Leída 72 veces

fútbol > tercera división

Sólo el centrocampista Camacho tiene contrato en vigor con un San Roque de Lepe que no renovará a demasiados jugadores de su actual plantilla después de una convulsa temporada en lo deportivo y en lo institucional. "Vamos a hacer un equipo prácticamente nuevo con un estilo nuevo porque la campaña no ha sido buena y hay que cambiar cosas. Yo ya he dicho que asumo totalmente la responsabilidad pero también hay muchos jugadores que saben que no han estado bien y por eso no van a seguir", señalaba este miércoles Manolo Santana, el secretario técnico aurinegro, en Onda Cero Huelva.

Huelva24.com ha podido conocer que uno de los jugadores que quiere atar el club lepero es Manu Ramírez, centrocampista que esta campaña ha sido su pichichi con 12 goles en 32 partidos (los que se perdió fue por lesión). Si no tiene ofertas de algún equipo de Segunda B, que es probable tras la buena campaña que ha realizado, hay muchas opciones de que siga vistiendo la camiseta del club de su tierra con la intención de aspirar a cotas ambiciosas dentro de una categoría que a priori será incluso más potente tras los descensos del Betis Deportivo, Córdoba B (equipo que ha fichado a Fran Ávila) y Écija.

Al San Roque le gustaría 'pescar' alguna cesión en el Recre tras el descenso de su filial, el Atlético Onubense, a la División de Honor, aunque por ahora el asunto está parado a la espera de conocer la posible venta o no del Decano a otro dueño. En cuanto a Manu Torres, que ha quedado libre tras acabar su contrato con el club albiazul, que no le ha ofrecido la renovación, Santana veía complicado que pudiera vestir la próxima campaña la camiseta aurinegra, aunque tampoco lo descartaba. "Ya lo quisimos traer la pasada temporada, pero no pudo ser. Estuve hablando ayer con él y le dije que su caso me recordaba al de Juan Villar, que con nosotros en banda hizo muchos goles el año que estuvo aquí cedido. Creo que podría explotar en el San Roque, aunque ahora mismo está difícil que venga porque su idea es la de probar suerte fuera y marcharse a algún otro club fuera de Huelva. Habrá que esperar y ojalá pudiéramos contar con él porque sería un hombre importante para nosotros".