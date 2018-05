Ricardo Fernández: “El alcalde no nos recibió este año ni el pasado y extraña”

huelva24.com

Miércoles, 23 mayo 2018 | Leída 75 veces

Bádminton

10.43 h. El gerente el Recreativo IES La Orden, Ricardo Fernández, manifestó en la Cadena Cope que “el alcalde no nos ha recibido este año y el pasado tampoco. La verdad es que extraña que no nos hayan llamado para estar en la casa de todos los onubenses”.

El consistorio ha sido la única institución pública que no ha apoyado al pentacampeón de Liga para estar en el Europeo de clubes, algo que sí han hecho la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Al respecto, señaló que “no esperábamos una cantidad concreta del Ayuntamiento, que sí que nos apoyan durante toda la temporada con unas instalaciones municipales que utilizamos y ayudas, pero con este presupuesto que es muy ajustado, siempre están los padres y madres del club vendiendo papeletas por un euro para sacar esta cuantía”.

“Entendemos que es una imagen que vamos a darle a Huelva y es un extra que sacamos el presupuesto y sólo se consigue si ganamos la liga. Esperábamos que todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento nos apoyara en esta aventura europea”, explicó Fernández.

En cuanto al dinero obtenido, lograron reunir 12.000 euros y no los 15.000 que necesitaban, aunque decidieron inscribir al equipo y seguir tratando de cerrar el presupuesto. “No se han cumplido las expectativas de presupuesto pero hemos estado cerca gracias al trabajo de todos los miembros del club. Estamos agradecidos a las personas que han apostado por nosotros y han visto que retorno que podemos ofrecer. Estamos contentos por el apoyo de la Diputación y la Junta de Andalucía y una vez más representaremos a Huelva, Andalucía y España”.

“Hubiera sido triste no jugar este campeonato y no hubiéramos entendido el no poder ir. El mes de abril ha sido muy importante para el bádminton onubense, con un Andrés Estrada lleno en nuestra tercera victoria consecutiva y ganar no es fácil y hemos tenido un Europeo que ganó nuestra campeona Carolina Marín, formada aquí, con un Palacio que lleva su nombre rabiando”, relató el gerente.

Fernández expresó que “nos gustaría que no tengamos que pasar por este trámite un año más y que tras ganar se acercaran empresas e instituciones a nosotros y nos dijeran que nos van a apoyar y no vamos a tener problemas para representar a Huelva, Andalucía y España”.

No obstante, asume que seguirán trabajando activamente por el club. “Si algo nos caracteriza es seguir trabajando y llamando a puertas y estamos abiertos a reunirnos con el Ayuntamiento y otras empresas para cerrar el presupuesto y viajar dignamente”.