Rubén Gálvez también dice adiós: "Seré un recreativista más allá donde vaya y mi corazón tendrá sangre azul y blanca"

Martes, 22 mayo 2018 | Leída 41 veces

fútbol > recreativo

Éste ha sido el mensaje del meta de Aracena a través de las redes sociales:

"En solo unos renglones quiero expresar la tristeza que me invade en uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva ya que tengo que decir hasta luego a mi Recre, el equipo que me ha visto crecer y por el que lo he dado todo.



En primer lugar quiero agradecer a toda mi familia que ha estado en todo momento a mi lado tanto en los buenos y malos momentos, y quiero nombrar sobre todo a dos personas, en primer lugar a Jose Manuel Santisteban que ha sido un padre para mi y al cual le debo todo y también a Miguel Rosa que ha estado en los peores momentos del club y siempre tenía palabras buenas y siempre con una sonrisa para animarme.



Han sido muchos años de gran sacrificio, de cientos de kilómetros desde Aracena, grandes sinsabores las últimas temporadas y alguna injusticia en este último año pero me siento muy orgulloso por encima de todo de haber defendido la camiseta del equipo de mi tierra.



Quiero agradecer a la afición el exquisito trato y cariño que me han dado, a todos los compañeros con los que he coincidido, empleados, cuerpos técnicos, medios de comunicación etc. En fin todos los que conforman la familia recreativista y que me han acompañado a lo largo de este camino.



Orgulloso de haber pertenecido al Decano del Fútbol Español seré un recreativista más allá donde vaya y mi corazón tendrá sangre azul y blanca. ¡MUCHAS GRACIAS POR TODO!".