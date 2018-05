Mesa de la Ría preguntará en el pleno si los servicios jurídicos municipales conocían la auditoría forense antes de acudir al juicio contra Pablo Comas

iluminao

“ Muy de listos no es la pregunta ¿no?

¿alguien se puede creer que si el Ayuntamiento tuviese algo demostrable con la auditoría en contra de Comas no lo habría utilizado?

Luego la respuesta va a ser o un simple y rotundo NO o aún peor si da explicaciones :no había nada en la auditoría que pudiese ayudar al pleito.

La pregunta ,por tanto ,una estupidez. „