El runrún: Mutismo en el Recre

Martes, 22 mayo 2018 | Leída 116 veces

CONFIDENCIAL

Hay futbolistas apalabrados para negociar su renovación y otros que se marcharán de la actual plantilla aunque tengan contrato en vigor. Y también hay dos o tres fichajes muy cerca de llegar. Pero claro, nadie se atreve a firmar ni a dar un paso en falso hasta que no se sepa si Eurosamop va a seguir gestionando a nivel deportivo y económicamente el Recre ni si el Ayuntamiento de Huelva va a continuar siendo el dueño. Complicado será ver públicamente a Manolo Zambrano, Carlos Hita, Roberto Sánchez, Manolo Toledano, Antonio Núñez, Boris Garrós... Hay mucha gente pendiente de esa posible venta y de momento el que más se está poniendo las pilas es Carazo viendo partidos de los 'play-offs' de ascenso, tanto a Segunda B como a Segunda, y telefoneando a jugadores de la plantilla del Decano de la campaña recién concluida y a otros que pudieran interesarle para el próximo proyecto. Porque, independientemente de que aparezca de aquí a un mes un nuevo dueño, la parcela deportiva no puede estar parada teniendo en cuenta que ya en los anteriores veranos el club desperdició un tiempo muy valioso que después le lastró a la hora de confeccionar un equipo competitivo y equilibrado. Hay calma tensa una vez más, hay un 30 de junio en el horizonte, hay que posicionarse ante una posible venta y una Junta de Accionistas, y públicamente tampoco es cuestión de tener alguna que otra inoportuna palabra por lo que pueda pasar.

Los ‘parkings’ sin ley. Aunque muchos lo consideran un territorio al margen de una ley que sí impera fuera de ellos, los aparcamientos, ya sean públicos o privados, no deberían ser una excepción cuando se trata de cumplir la normativa. Sin embargo, algunos onubenses aún no se han enterado. Todos hemos sido testigos, cuando no protagonistas, de escenas muy parecidas a estas, con un parking como escenario: coches sin luces, circulación en dirección contraria, vehículos ocupando tres plazas innecesariamente, intermitentes que parecen estar de adorno... En resumen, un fenómeno que transmite la sensación de una cierta impunidad. Y no es de extrañar, ya que no tenemos noticia de que la Policía Local –y mucho menos la grúa– haya actuado en el interior del parking de un centro comercial, que siendo una propiedad privada también es un espacio de uso público. En la práctica, es el sentido común de la mayoría y el miedo a ser denunciado por otro particular en caso de que se produzca un accidente, lo que impide que impere la ley de la selva. Sin embargo, hay infracciones ‘menores’ que si bien muchos respetan a regañadientes en la vía pública, cuando una barrera se levanta y entran en un aparcamiento se saltan a la torera. Hablamos, por ejemplo, de la ‘invasión’ de aquellas plazas reservadas a conductores discapacitados. En la imagen junto a estas líneas podemos ver uno de estos casos: un mal ciudadano encontró este recado en el parabrisas de su vehículo estacionado en el parking del centro comercial Holea, aunque es evidente que en una plaza que no le correspondía. En el papel se le amenaza con una posible sanción de las autoridades. Sinceramente, la consideramos altamente improbable. Dudamos mucho que Holea –salvo si se trata de un conductor que tenga este comportamiento por sistema– se moleste en dar parte a la Policía Local, ya que, al fin y al cabo, se trata de un cliente y todos conocemos la famosa máxima comercial. En cualquier caso, estimados lectores, si ha sido multado en algún aparcamiento onubense, por favor, háganoslo saber, que estaremos encantados de contar su experiencia.

¿Has visto a este mosquito? La comunidad científica anda un poquito preocupada por la presencia de un mosquito en España que podría transmitir enfermedades a humanos. Esta especie, que responde al nombre de Aedes Vittatus, ha sido detectado por primera vez en las provincias de Huelva y Sevilla por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, que trabajaron con el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública, tal y como se ha recogido en la publicación especializada ‘Parasites & Vectors’. Este insecto presenta una amplia distribución en África y Asia, estando presente también en algunos países europeos de la cuenca mediterránea, incluyendo España. En La Razón, Alazne Díez-Fernández, investigadora de la EBD y coautora del estudio, afirma que este mosquito “podrían afectar negativamente a la salud de los seres humanos", aunque de momento “no representa un peligro importante para la salud pública en España”. No obstante, también dice que “estos resultados reflejan como aún en el siglo XXI tenemos importantes lagunas de información tan básica”. De mosquitos entendemos mucho en Huelva, pues los hay de muchos tipos, pero esto igual es otra historia, o no.