Pavón: "A la afición no la podemos aburrir, hay que tenerla viva"

19.36 h. El extécnico del Recreativo de Huelva, Juanma Pavón, explicó que “hay que tratar de no repetir errores. A la afición no la podemos aburrir, hay que tenerla viva. Es nuestro mayor patrimonio. Tenemos que intentar porque me considero un recreativista más, para que se hagan las cosas bien y podamos estar la próxima temporada en la zona alta“.

Juanma Pavón ha triunfado en su primera temporada en la Pobla de Mafumet, filial del Nástic de Tarragona. Cogió a un equipo en la zona media de la clasificación y lo dejó a las puertas de poder jugar el ‘playoff’ de ascenso a Segunda B. El técnico, ya de vacaciones, dijo que “mañana me marcho a Huelva. Mi futuro aún no lo sé, dependemos del Nástic. El primer equipo se está jugando la permanencia en Segunda A, por suerte ganamos el último partido en casa, pero también ganaron los de abajo y ahora está todo muy apretado. En función de lo que haga el primer equipo, afectará o no a la cantera. Todo el mundo depende y estamos a expensas. Este es un club estable, pero con la salida de Emilio Viqueira y de muchos miembros de la dirección deportiva, pues queda esa incertidumbre de lo que puede pasar cuando acabe la temporada y también dependiendo de donde se va a encontrar el equipo, si en Segunda A o Segunda B. Esperemos que sea en Segunda A“. A este respecto añadió que “mi contrato termina el 30 de junio. Habrá que esperar acontecimientos“, dijo en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Albiazules.es

Del Decano dijo que “al Recreativo lo he seguido día tras día. No sólo yo, ya que he hecho que los que están cerca mía sean un poco del Recre. Alguno se ha tenido que poner la bufanda del Recre si quería estar cerca mía (risas). Sabemos de las dificultades que tiene el Recreativo, en lo extradeportivo, al final una cosa te lleva a la otra. Todo el mundo esperábamos que el equipo peleara por estar arriba y no pudo ser. Y ya en los últimos meses lo que se pedía era que al menos salvara la categoría. Por suerte se ha logrado, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tratar de no repetir errores. A la afición no la podemos aburrir, hay que tenerla viva. Es nuestro mayor patrimonio, tenemos que intentar porque me considero un recreativista más, para que se hagan las cosas bien y podamos estar la próxima temporada en la zona alta“.

Preguntado si le gustaría regresar al Decano como entrenador, Pavón dejó claro que “es muy difícil. Creo que la dirección deportiva la está llevando el grupo de Juanma López y en ese tema, aunque no lo sepamos públicamente, seguro que están trabajando por detrás. Seguro que se está cociendo algo. Tengo contacto con gente del club y te van contando, imagino que están mirando jugadores que pueden venir y también renovaciones“.