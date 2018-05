Rocío Espada, bronce Xterra: “Es la competición en la que mejor he rendido y a la que mejor preparada he ido”

Mario Asensio

Rocío Espada logró este sábado en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria la medalla de bronce en un duro Campeonato de España Xterra, un triatlón con un gran nivel y dificultad donde logró rendir bien para subir al podio, como hiciera en 2013 en Cieza. No obstante, da más valor a esta última presea.

“El nivel de la prueba era enorme, cada año es más difícil, pues hay más participación y más nivel”, resaltó a huelva24.com Espada, quien aseguró que ha sido “la competición en la que mejor he rendido y también es en la que mejor preparada he ido”.

Detalló que la temida natación le fue “bastante bien, no sólo en ritmo, para mi nivel, si no que salí bastante bien a nivel muscular, que en esta prueba tan dura era fundamental”. El segmento de bicicleta se lo tomó “con relativa cabeza”, en el sentido de que el recorrido era “durísimo” y “pecar en exceso podría ser un error que no pudiera solventar ya hasta meta”.

Aún así logró entrar en boxes con las dos triatletas de cabeza, una de las cuales le aventajó en unos ocho minutos, algo que consideró “impresionante, aún habiendo nadado yo bien”. En la carrera a pie “las tenía cerca pero son más fuertes que yo y era lo más duro de todo el triatlón. Había tramos de escalar, gatear... pura supervivencia, así que decidí hacer mi carrera”.

Se dedicó a "disfrutar" dentro de lo posible de esa posición porque por “delante se me iban y por detrás sabía que llevaba ventaja”. Fue para ella una carrera “muy disfrutada y sufrida por igual, pero me quedo con lo primero”.