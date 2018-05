Héctor Santos: “Voy por buen camino para hacer la mínima del Europeo”

Mario Asensio

22 mayo 2018

13.28 h. El saltador de longitud onubense ha ganado con 7,77 y 7,83 metros las dos competiciones que ha ganado y necesita llegar a los 7,95 para ganarse una plaza para el Europeo de Berlín. Su próxima cita serán los Juegos del Mediterráneo sub 23.

Héctor Santos Llorente ha comenzado la temporada al aire libre espléndido. En la temporada invernal ya demostró, a pesar de las lesiones, que su progresión es imparable y se proclamó subcampeón de España absoluto con un registro de 7,71 metros. Ha reaparecido al aire libre para en las dos últimas semanas ganar en Ibiza con 7,77 y en la Liga de Clubes en Pamplona con 7,83. Su objetivo sigue siendo estar en el Campeonato de Europa de Berlín de este año y para ello tiene que lograr una marca mínima de 7,95 metros para estar entre los seleccionados, reto para el que se ve capaz. No en vano, el verano pasado fue bronce europeo junior con su actual plusmarca de 7,96 metros.

Tras ganar en Pamplona representando al FC Barcelona, declaró a huelva24.com que está “muy contento”, pues se trataba de “una competición importante en la que pude sacar un buen resultado y una buena marca para la altura de la temporada en la que nos encontramos”.

Santos no pierde de vista adónde quiere llegar y resaltó que “el objetivo principal de la temporada es hacer la mínima y poder acudir al Campeonato de Europa y de momento vamos por buen camino”.

Su siguiente competición para alcanzar la mínima será en los Juegos del Mediterráneo Sub 23, que tendrán lugar en Jesolo (Italia) los días 9 y 10 de junio, por lo que no estará en el Meeting Iberoamericano. “Todavía no sé contra qué atletas competiré, pero sin duda intentaremos estar entre los ocho mejores”, expresó.