José Manuel Sierra: “No haber conseguido un título hubiera sido una espina clavada en mi paso por Szeged”

22 mayo 2018

Balonmano

José Manuel Sierra Méndez sumó este domingo a su extenso currículum un título más, pero no uno cualquiera, sino uno cargado de sentimientos. El portero de Moguer ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Pick Szeged de Hungría y el junio finalizará su contrato, por lo que no quería irse con las manos vacías. Se llevará buenos recuerdos y amigos, pero también un histórico título de Liga de Hungría que permiten al campeón del mundo despedirse de la mejor manera posible de Szeged. El canterano del Pedro Alonso Niño de Moguer, que este lunes cumplió 40 años, logró con sus diferentes clubes (Barcelona, Valladolid, Ciudad Real y Paris Saint Germain) cuatro Copas de Europa, una Recopa de Europa, tres supercopas e Europa, tres cinco ligas Asobal, una Liga de Francia, cinco Copas del Rey, tres supercopas de España, tres Copas Asobal. Con la Selección un oro mundial en 2013 y otro en los Juegos Mediterráneos (2005) y un bronce en el Europeo de 2014. En junio regresa a España para las vacaciones y tras pasar por Huelva iniciará un nuevo proyecto en el Saran Loiret francés.

PREGUNTA.- ¿Cómo se siente tras lograr su primer título en Hungría antes de marcharse y rompiendo una racha de diez victorias consecutivas del Veszprem ?

RESPUESTA.- Me siento muy bien, muy contento. No haber conseguido un título hubiera sido una espina clavada en mi paso por Szeged y este título compensa el trabajo de estos cuatro años.

P.- ¿Este título hace justifica a vuestra temporada?

R.- Creo que hemos sido mejores en los dos partidos y hemos merecido este título. Esta temporada hemos hecho la peor primera vuelta de los cuatro años. Fue muy duro, perdimos partidos en la liga húngara que no deberíamos haber perdido... Pero la suerte que la final aquí la juegan a ida y vuelta los dos primeros de la fase regular. A final de temporada hemos llegado en mejor forma y con menos lesiones que Veszprem.

P.- ¿Cómo ha llevado jugar menos esta temporada?

R.- Hemos jugado más o menos lo mismo los dos porteros, aunque él ha llegado mejor a la final y ha jugado él.

P.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de Hungría y qué le espera en su próximo proyecto en Francia?

R.- Me llevo a mucha gente que nos han tratado tanto a mi como a mi familia fenomenal. Nos han ayudado, animado, apoyado... siempre tendremos a Szeged en nuestro corazón. Ahora mismo no sé qué me voy a encontrar en Francia. El equipo tiene muchas posibilidades de bajar a Segunda División. Quedan dos partidos y tienen 3 puntos menos. A partir de lo que me encuentre intentaré ayudar al equipo ya sea para subir o mantenerse e ir creciendo.