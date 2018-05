El runrún: Peregrinos de deshecho

Lunes, 21 mayo 2018 | Leída 60 veces

CONFIDENCIAL

Estampas como la que retrata este tuitero no hacen sino confirmar que para mantener limpios los espacios naturales que atraviesan las hermandades no basta con los medios que ponen a disposición de las filiales las distintas administraciones implicadas; es imprescindible, por encima de todo, un nivel de educación y de conciencia cívica que a la vista está no hemos alcanzado (¿qué se puede esperar de quienes se comportan de este modo en una de las joyas ecológicas de Europa?), pero también de una política sancionadora lo suficientemente disuasoria, al menos para que al que no le duela el medio ambiente sí le duela el bolsillo en caso de que no respete las normas. Y que respondan incluso las propias hermandades por ello, del mismo modo que un club de fútbol es muchos casos es sancionado por el mal comportamiento de sus aficionados. En este caso el tuitero se refiere a la Hermandad de Huelva, aunque este tipo de comportamientos no es exclusivo de ninguna de ellas, más bien al contrario: todas tienen sus garbanzos negros y deben ser ellas quienes se encarguen de castigarles prohibiéndoles hacer el camino junto a quienes sí se comportan decentemente.

De la Capitalidad al éxodo. El año 2017 tuvo como reclamo que Huelva fue capital gastronómica española, un título que ha dejado tras de si un panorama peor al anterior en la restauración onubense. Así lo piensan muchos expertos, entre ellos el gastrónomo Bernardo Romero, que considera este evento “un timo”. En su blog, en mitad de una receta en la que plasma la ensalada preferida de su sobrinieto, se despacha a gusto con lo ocurrido. Señala que el presente y el futuro de los restaurantes onubenses no es nada halagüeño y pone como ejemplo que referencias como Puro Chup Chup, Almenta o La Mirta hayan emigrado pese a su calidad. “El timo de la Capitalidad, para colmo, ha hinchado la burbuja de la restauración en Huelva (ha sido un fenómeno nacional). Además de pagar una millonada a unos catetos que han venido a decirnos que hagamos lo que hace todo el mundo, la capital gastronómica ha jodido en demasía al sector de la restauración onubense. Al fin y al cabo el objetivo, y cumplido, era el de promocionar electoralmente al alcalde y a su séquito. Pero como no hay oposición, pues nada, que continúen tirando el dinero en la capital de la pobreza de España, y lo dice el INE, gratis y fresco además. La capital española con el menor nivel de renta per cápita. Y el Ayuntamiento tirando el dinero, tiene huevos”, expone Romero sin pelos en la lengua. También resitúa a los emigrados y precisa que parte del Puro Chup Chup seguirá vivo en ‘Ultramarino’ en El Rompido, que Almenta se fue a Madrid, y que La Mirta se queda únicamente en el Club de Golf de Bellavista. Cada cuál tendrá su opinión acerca de si Huelva ganó o perdió con la capitalidad. Nunca mejor dicho, el debate está servido.

¿Tiene cuerda para más Iker Begoña? En las últimas temporadas estamos viendo a jugadores bastante maratonianos y dando un nivel alto pese a su edad en el Recre, caso de Núñez, Jesús Vázquez, Merino o Aitor Tornavaca. Este último incluso sigue jugando en Tercera División a sus 42 años y en estos días está disputando incluso las eliminatorias de ascenso a Segunda B con el Llanes asturiano. Y curioso ha sido esta temporada recién concluida en la División de Honor el regreso a los terrenos de juego de Iker Begoña, ya con 41 años, para echarle una mano a varios amigos de la Olímpica Valverdeña que se lo habían pedido, como confesó él mismo públicamente. Bien es verdad que no ha jugado demasiado, poco más de 200 minutos repartidos en seis encuentros, pero a buen seguro que su experiencia en el vestuario ha sido importante para que el equipo valverdeño haya logrado la permanencia. De hecho, ha acabado séptimo en la tabla, es decir, como el mejor de los cuatro conjuntos onubenses de la categoría gracias a haber ganado seis de los ocho últimos partidos ligueros. Iker Begoña explotó en el Recre, con el que logró dos ascensos a Primera División y militó cuatro años y medio. Después jugó en la categoría de plata con el Lorca y el Albacete y se marchó al fútbol griego. Cuando ya pocos lo esperaban volvió a meterse en el lío del balompié con la Olímpica y ahora ya no se sabe qué sucederá con él la próxima temporada.