Zamora no ve "un paso atrás" el descenso del filial y asegura que para él esta temporada "ha sido un máster"

17.25 h. "Todavía no hemos hablado con ellos de futuro y tenemos que esperar a ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas el pliego de condiciones y la venta del club para ver por dónde vamos a salir y a partir de ahí decidiremos", indica el coordinador de los escalafones inferiores del Decano sobre el futuro de los técnicos de la casa Jesús Vázquez, Juan Alfaro e Iván Rosado.

Juan Antonio Zamora, uno de los responsables de los escalafones inferiores del Recre, ha atendido este lunes a Cope Huelva, y comenzaba hablando del descenso del Atlético Onubense a la División de Honor. "Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Sabíamos la dificultad que tenía que un club con nuestras peculiaridades pudiese mantener la categoría en Tercera División con un 70 u 80% de jugadores de la provincia. Era algo costoso y encima los chavales han pasado dificultades tanto deportivas como económicas durante la temporada que supieron superar. Ellos lo sabían desde el principio de la temporada, pero su hambre por llegar al primer equipo provocaron que tuviésemos esperanzas hasta la última jornada. No es un paso atrás y vamos a intentar mantener un bloque fuerte y joven y con las mismas pautas que nos marcamos al principio de la temporada, que son la de que los futbolistas crezcan y puedan ayudar al primer equipo en un futuro", decía en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Para mí este año ha sido un máster. Creo que pocas cosas tan buenas te pueden pasar cuando lo deportivo va mal. Yo por suerte o por desgracia he pasado por situaciones parecidas en el mundo del fútbol profesional y he intentando transmitirles tranquilidad. Les hemos intentado dar mucho cariño y estar con ellos en el día a día para ayudarles a resolver problemas, que al final estamos para eso y para ayudarles a que sigan aprendiendo y mejorando cosas", añadía el exfutbolista albiazul sobre las cosas positivas que puede extraer de la campaña recién finalizada.

Sobre las negociaciones con futbolistas del filial para renovarles, Zamora destacaba que "todo depende del primer equipo, que es para lo que vivimos y lo que nos importa y dependemos también un poco de la situación. Vamos a hablar individualmente con los jugadores pero dependemos también de lo que le podamos ir ofreciendo a nivel económico y por eso digo que debemos esperar también un poco a ver lo que pasa con el primer equipo".

Y sobre el futuro de los entrenadores de los tres equipo más importantes de la cantera del Decano, el filial y los dos juveniles, indicaba que "tanto con Jesús Vázquez como con Juan Alfaro como con Iván Rosado son los tres entrenadores con los que yo me he ido sentando individualmente para hablar e intercambiar opiniones y valorar la temporada. Pero todavía no hemos hablado con ellos de futuro y tenemos que esperar a ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas el pliego de condiciones y la venta del club para ver por dónde vamos a salir y a partir de ahí decidiremos. Ellos son los entrenadores hasta el 30 de junio y son los encargados, junto conmigo, de ir valorando y analizando a los jugadores que hemos tenido este año".