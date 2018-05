El Decano espía a jugadores punteros de Tercera y quiere seguir contando con Natalio, Gorka Santamaría y Boris Garrós

R. U.

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, ha atendido este lunes al programa Ser Deportivos Huelva y comenzaba aludiendo al final de la temporada en Segunda B con la disputa de los 'play-offs' de ascenso, donde ve favorito al Mallorca y más igualada la eliminatoria en el Cartagena y el Rayo Majadahonda. "Ahora es cuando empiezas a valorar el trabajo que llevas haciendo durante toda la temporada porque es cuando se ve realmente a los jugadores con una exigencia máxima y ves si tienen personalidad. Siento envidia sana porque ves el ambiente y como las aficiones están disfrutando. Todos los equipos al principio de la temporada se ponen esa meta y al final creo que es un poco equivocado marcárselo tan al comienzo de la liga. Pero sí que siento en lo personal envidia sana, está claro", explicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El madrileño no ponía excusas al mal ejercicio completado por el Decano: "Partiendo de un inicio de liga donde todo el mundo se marca unas expectativas de estar arriba el análisis es de fracaso aunque no me gusta hablar de esa palabra porque influyen muchas circunstancias. Hay que analizar por qué se ha dado esta situación y los jugadores son los protagonistas para bien y para mal y claro que la mayor parte de la culpa recae sobre ellos. El equipo no ha terminado de engrasar para poder sacarle rendimiento. Obviamente son buenos futbolistas y seguro que muchos jugadores que no se queden aquí darán en otros equipos el nivel que no han dado aquí".

Sobre el próximo proyecto, no daba demasiadas pistas e indicaba que "hay jugadores con contrato en vigor y otros con los que estamos hablando para intentar llegar a un acuerdo. Hay algunos con los que será muy difícil y otros con los que es más fácil. Es una negociación pura y dura y una situación normal de mercado y nos gustaría quedarnos con jugadores interesantes que nos aportarían cosas. Poner un número no es conveniente porque es empezar a hacer quinielas. Todos vemos el fútbol de la misma forma y si hacemos una lista coincidiríamos en la mayoría de los jugadores".

Sí que tiene Carazo claro el perfil que mira el Decano en el mercado de refuerzos. "El Recre busca un perfil de jugador que lo primero es que tenga mucha hambre por intentar aprovechar un proyecto de lo que puede mover una ciudad como es Huelva. Queremos gente con ambición, involucrada y con experiencia en la categoría y que se vea que quiere venir al Recreativo. Que lo económico sea importante pero más la deportivo. Ahora mismo estamos mirando a los jugadores que se han quedado a las puertas del 'play-off' porque los otros están centrados en la competición y también tenemos que tener respeto hacia sus clubes. También miramos a jugadores del 'play-off' de ascenso a Segunda B porque los que están en el 'play-off' de ascenso a Segunda estamos hablando de cifras muy altas. Eso sí, cada vez estamos yendo a mejor y la situación económico no es tan crítica como otros años", comentó.

"Tenemos que intentar buscar el equilibrio. Un delantero centro que sea referencia y que físicamente vaya bien, pero a lo mejor también tenemos que tener otro que sea un poco más de movilidad y sea más asociativo. Al final hay que buscar ambos estilos porque a lo largo de una temporada o de un partido tienes que variar de estilo y jugar de otra manera", añadía el director deportivo recreativista sobre la confección de la plantilla.

Natalio tiene contrato en vigor, como confirmaba el madrileño, que espera bastante del polivalente mediapunta: "Creo que Natalio vino en una situación complicada y creo que nos puede aportar porque es un jugador con experiencia. Cuando le ves tocar el balón y moverse en el campo creo que se ve que es de otro nivel para la categoría. Haciendo bien la pretemporada creo que nos puede aportar muchas cosas. No creo que fuera una apuesta si no que hay que ver como vino. Llegó parado y después se lesionó aunque pudimos verle cosas interesantes en partidos como ante El Ejido. Así que creo que confiamos bastante en él".

Y también confirmaba Carazo que el club onubense intentará renovar a Gorka Santamaría y a Boris Garrós, con lo que tendría casi completo ya su ataque para el próximo proyecto. "Gorka es un jugador con el que ahora mismo estamos hablando e intercambiando impresiones. Ahora mismo no tiene contrato con nosotros. Lo único que había era una opción de que el Athletic lo recomprara, y como mucho con nosotros tenía un acuerdo verbal. Pero me imagino que tendrá otras novias también, así que habrá que esperar. Y Boris también es apetecible. Por el estilo de juego a lo mejor no ha mostrado todo su potencial porque no siempre ha estado en el área. También vamos a hablar con él pero también tiene buen cartel en el mercado", concluyó.