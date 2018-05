Carazo da pistas sobre que Negredo es la primera opción para el banquillo: "Prácticamente saco él sólo adelante una situación muy difícil"

R. U.

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, ha atendido este lunes al programa Ser Deportivos Huelva y elogiaba la figura de César Negredo, dejando caer entre líneas que está bastante bien colocado dentro del casting de nombres que ya están sonando para dirigir al Decano la próxima temporada. "Lo de César obviamente que se está valorando porque el trabajo está ahí. Cuando él coge el equipo su finalidad era salvar al equipo de la mejor manera posible y lo consiguió. Ahora tenemos que valorar el mercado e igual que yo barajo la opción de César otros equipos también la están barajando. Y respeto la opinión de la afición porque es sabia y ya digo que lo más importante es valorar el trabajo que ha hecho César. Para él sería un reto y algo bonito hacer cambiar la opinión de la gente que ahora mismo no le gusta esa opción. No creo que sea presión. Cuando él dio el paso de coger al equipo nadie quería venir y él también podía haber dicho que no quería coger esa patata caliente. La persona que descienda al Recreativo de Huelva queda marcada y no era fácil. A lo mejor el mejor entrenador dentro de las posibilidades que hay puede ser César. Hay muy buenos entrenadores en el mercado y todos los días salen nombres y todos son buenos. En esa lista también está César y tenemos que ser acordes con la situación. Lo importante es la estabilidad y el proyecto venidero. Hay que ver si es mejor empezar de cero o tener a alguien que sepa coger ya el equipo en un momento complicado. Él tenía la ayuda de David Torrejón y de Miguel Rosa, así que prácticamente solo ha sacado adelante una situación que era muy difícil. El primer partido ante el Écija quizás sea el mejor que hicimos en el Colombino, así que si lo hemos hecho una vez por qué no hacerlo más veces", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Y sobre las declaraciones de la pasada semana de Negredo, en las que indicó que se sintió algo sólo en su periplo como primer técnico albiazul, Carazo decía que "yo le he intentado ayudar de la mejor manera posible desde mi posición y desde mi persona. Mi día a día era valorar lo deportivo y siempre que he salido públicamente lo he hecho para apoyarlo. Yo hablo de mi parcela y a nivel institucional la situación va a mejor gracias a la gente que hay ahora, pero no me meto en otro tipo de cuestiones. Yo me meto en mi trabajo y respondo de eso. Yo vengo de la mano de Juamma López, pero me debo al Recreativo de Huelva y no me tengo que meter en otras situaciones porque bastante tengo ya con lo mío. Si cada uno nos responsabilizamos de nuestras cuestiones y damos lo máximo de nosotros mismos en nuestras parcelas pues la cosa irá mejor".

La posible venta del club

Sobre el hecho de que él está empezando a planificar el próximo proyecto y a lo mejor dentro de un mes el dueño del Recre ya no es Eurosamop, Carazo argumentaba que "es verdad que existe un concurso y que todos estamos a expensas de ello, pero yo estoy intentando trabajar y mirando el beneficio del Recreativo de Huelva. Yo soy realista y vine con una gente y lo más coherente es pensar que si entra otra empresa lo hará con otro equipo de trabajo. Yo creo que tampoco perjudicaría al que viniera si ya tenemos trabajo adelantado. A ti te puede gustar un futbolista y al que llegue después no. A mí por ahora no me han dicho nada y sigo trabajando y entre todos vamos a intentar hacer lo mejor para el futuro proyecto del Recreativo de Huelva".

El director deportivo también se mojaba algo con el presupuesto que manejará para poder fichar: "Con el presupuesto uno está un poco esperando por el tema de la posible venta, pero el grosor del mercado se empieza a mover ya. Hasta que el tema institucional no se concrete y no se sepa lo de la venta no sabes con qué presupuesto vas a contar, pero más o menos puedes tener el mismo que el del año pasado. Y ahí te encuentras sorpresas. Se dice que hemos sido el segundo mayor presupuesto esta temporada y yo creo que hemos estado bastante más abajo de eso. Se habla de dos millones de euros netos, que serían casi tres y medio brutos, y estamos bastante distantes de esa cifra".