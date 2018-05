La Virgen del Rocío entra en su ermita sobre las 11.29 tras más de ocho horas de procesión por la aldea

huelva24.com

Lunes, 21 mayo 2018 | Leída 59 veces

la posibilidad de lluvia aceleró su marcha

Así, la Virgen del Rocío ha recorrido la aldea a hombros de los almonteños desde primeras horas de la madrugada y ha tardado unos minutos, tras cruzar la puerta de su Ermita, en llegar al altar. Todo ello después de que se produjera el conocido como 'Salto de la reja' esta madrugada, el cual este año se ha llevado a cabo de manera más adelantada puesto que ha tenido lugar sobre las 2.34 horas cuando aún no había llegado el Simpecado de la Matriz de Almonte y todavía quedaban algunas filiales por pasar por la puerta de la ermita en el rezo del Santo Rosario. No obstante, pese a este adelanto, la Virgen no se ha movido hasta la llegada del Simpecado almonteño gracias al cordón humano que se ha mantenido en la verja. Así, la Patrona de Almonte ha salido de su ermita a las 2.53 horas a hombros de los almonteños.

La Virgen ha procesionado ataviada con el traje y el manto conocido como de los Apóstoles, o de las Hermandades, confeccionado por Joaquín Castilla, y con el Pastorcito vestido a juego. Este año el vestido ha sido adornado con flores hibuscus rosa sinensis, en color blanco y amarillo, los colores del Vaticano, con motivo del XXV Aniversario de la visita de San Juan Pablo II al Rocío.

El recorrido de la Virgen ha sido el tradicional por las calles de la aldea rociera, de manera que las hermandades que tienen su sede en este trayecto la han recibido en su propia casa y el resto se ha acercado con su Simpecado al recorrido de la procesión.

Este año la procesión, que ha transcurrido con total normalidad entre vivas, petaladas, cantes y momentos de emotividad, se ha desarrollado de manera más rápida puede que con el fin de evitar que el paso se viera deslucido por las precipitaciones dadas las previsiones meteorológicas, así como el paso cuenta con una modificación ya que este año se ha ampliado la base lo que le aporta más estabilidad. Así las cosas, la normalidad ha sido la protagonista en una procesión cargada de emociones y en la que la Virgen ha procesionado arropada siempre por sus fieles.

Una vez finalizada la misma, las hermandades comienzan a regresar a sus casas con el objetivo de iniciar el camino de vuelta a sus lugares de origen. Así, algunas de ellas lo harán ya durante esta jornada y otras este martes.