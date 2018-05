La UNIA acoge una clase magistral de un experto internacional sobre 'Educación ciudadana y democrática'

huelva24.com

Lunes, 21 mayo 2018 | Leída 10 veces

este miércoles a las 11.00 horas

Según informa la institución académica, Daniel Schugurensky es profesor en la Arizona State University (School of Public Affairs and School of Social Transformation) y codirector de la Iniciativa de Gobernabilidad Participativa y coordinador del certificado de posgrado en transformación social, el certificado de pregrado en derechos humanos y el máster en pedagogía social y cultural.

Entre sus libros más recientes publicados o editados están 'Por la gente: democracia participativa, compromiso cívico y educación ciudadana' (Iniciativa de Gobernabilidad Participativa, 2017); 'Volunteer Work, Informal Learning and Social Acion' (Rotterdam: Sense, 2013), 'Paulo Freire' (Continuum Library of Educational Thought. Londres: Continuum, 2011), 'Aprender la ciudadanía mediante la práctica de la democracia: iniciativas y perspectivas internacionales' (Cambridge Scholarly Press, 2010).

Asimismo, es autor de 'Cuatro de cada diez: jóvenes de habla hispana y salida temprana de la escuela en Toronto' (LARED / Universidad de Toronto, 2009) y 'Rupturas, continuidades y reaprendizaje: la participación política de los latinoamericanos en Canadá' (Toronto: Transformative Learning Center, 2007).