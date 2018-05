Rocío Espada se cuelga "con una satisfacción enorme" el bronce en el Nacional Xterra

Mario Asensio

Sábado, 19 mayo 2018 | Leída 14 veces

Triatlón

19.14 h. La deportista onubense del CD Simón Verde DOC 2001, que fue plata en 2013, regresa al podio tras completar una gran carrera que le llena de. "No me ha sido fácil sacar cabeza para rendir en estos meses, pero tengo una satisfacción enorme por haberme demostrado una vez más muchas cosas y aprendido más aún", afirma.

En su muro de Facebook ha compartido que: "Mucho trabajo, mucha ilusión en esta prueba, salidas en bici en solitario por carreteras solitarias, frío, correr pruebas que me ayudaran a mejorar aunque no fueran lo que más me motivasen, y otras muchas cosas que por aquí no se cuentan. Pero todo merece la pena. Empeño en mejorar la natación, donde hemos visto los resultados hoy! Gracias Tecni Swim, un placer trabajar contigo (hoy casi 2000m, tela). Gracias a mi amigo antes que entrenador Emilio Martín y con eso lo digo todo. No me ha sido fácil sacar cabeza para rendir en estos meses, pero tengo una satisfacción enorme por haberme demostrado una vez más muchas cosas y aprendido más aún. Un verdadero placer compartir este podium con dos chicas de este calibre. Enhorabuena a la organización. Y por último, gracias a todos los que habéis estado ahí últimamente, vosotros sabéis quiénes sois".